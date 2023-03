Já ouviu falar de uma sobremesa chamada crumble? Trata-se de um típico prato britânico, baseado no uso de frutas frescas ou em conserva - como compotas cobertas por elementos crocantes, feitas com farinha ou aveia, por exemplo.

A receita de hoje é ensinada pelo Comitê Umami, um grupo que tem como objetivo divulgar o umami, o quinto gosto sentido pelo paladar humano - além do doce, salgado, azedo e amargo. Por isso, além do tomate, a sugestão é que esse crumble seja servido com sorvete de creme.

Veja como fazer: