Esse pavê de amendoim é a pedida perfeita para quem tem restrições alimentares ou está passando por uma reeducação. Feito com leite de coco, inhame e creme de leite vegetal, ele é uma ótima opção vegetariana. Muito popular no Brasil, o pavê de amendoim leva camadas de biscoito, entre cremes e ganaches. O seu nome vem da palavra francesa “pavé”, que significa “pavimento”. O pavê recebe esse nome por ser um doce construído em camadas. Feito com biscoito de maisena, podemos encontrar diversas versões do pavê, como o feito com pão de ló, bolo de chocolate ou outras variações de biscoito. Muito popular nas festas brasileiras, as famílias têm o costume de preparar esse doce em datas comemorativas. Famoso pelas piadas do tipo “é pavê ou pacumê”, nós fazemos essa pergunta para você. É para fazer ou só para ler? A chef Ive Luz ensina o passo a passo desse doce delicioso feito com amendoim. A turma vai aplaudir de pé!