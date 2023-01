Existe coisa mais gostosa do que começar o dia comendo um delicioso requeijão com torradas no café? Claro que não, né ?

Mas que tal sair dos industrializados? Nós preparamos para você uma seleção de três receitas diferentes de requeijão para você fazer em casa.

Além de, em muitos casos, poder ser uma opção mais saudável, também é super gostoso e fácil de fazer. Garantimos que todos tenham aquele gostinho de fazenda. Venha conferir nossa seleção.

Requeijão caseiro da Pousada Casa de Maria Prado

Requeijão caseiro Foto: Pousada Casa de Maria Prado

Quando usamos o termo caseiro, logo vem a sensação de aconchego. Confira essa receita de requeijão caseiro da Pousada Casa de Maria Prado e faça em casa sua própria versão saudável.

Requeijão caseiro vapt-vupt

Requeijão Foto: Raphael Vieira

Está procurando evitar produtos industrializados? Pois então, faça seu próprio requeijão caseiro vapt-vupt. Essa receita do chef Raphael Vieira vai ser sua opção favorita na hora do café da manhã ou do chazinho da tarde. Venha provar.

Requeijão caseiro

Requeijão caseiro Foto: JF Diório/Estadão

Te garanto que esse requeijão caseiro do Mocotó vai ganhar seu coração. Com gostinho de casa da avó, essa receita é perfeita! Aposte em uma receita caseira saudável e deliciosa. Faça você mesmo!

