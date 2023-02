Sagu de coco servido com compota de manga Foto: Lucas Terribili Por Redação Paladar Sagu ao coco e manga Delicioso doce com sagu ao coco e compota de manga, do Mesa III Rotisseria Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 8 porções

Procurando aquele docinho diferente, fácil de fazer e super rápido? Essa receita de sagu é um pouco diferente das que você já conhece. No lugar do vinho, ela é feita com leite de coco e servida com compota de manga. A compota é comumente confundida com geleia, por causa da textura parecida. A diferença é que ela leva uma quantidade de açúcar maior, que serve como um conservante, preservando a fruta. Proveniente da mandioca, o sagu é uma sobremesa de sabor definido, intenso e não tão doce. Que tal experimentar essa receita peculiar, servida com uma incrível compota de manga? Veja o passo a passo. Você não vai se arrepender!