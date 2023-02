Salada de guacamole Foto: Olga Ri Por Redação Paladar Salada de guacamole com tortilhas Confira essa deliciosa salada servida com chips de tortilhas e um incrível guacamole Dificulade Fácil Tempo de preparo Rápida Rendimento 1 porção

Que tal experimentar uma salada completinha e deliciosa? Essa é servida com tortillas e guacamole, ideal para um dia de temperaturas altas. Leve, fácil e prática, é o prato perfeito para sustentar o dia todo. A parte mais atraente desse prato é o guacamole, uma iguaria típica do México, que combina bastante com os chips de nachos. O prato é feito a partir de um purê de avocado, que é um parente próximo do abacate, mas que tem 10% menos calorias. Ele seria a versão mais “light” do abacate. Segundo a tradição histórica, a prática desse prato foi ensinado ao povo Tolteca, pelo Deus Quetzalcóatl. O seu nome significa “ahuacatl” de abacate, e “mole” de “molho”. Gostou dessa combinação? Que tal adicionar em seu cardápio caseiro? Aprenda essa receita da Olga Ri, e faça em casa.