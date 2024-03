Páscoa é um momento de reflexão, reunião e, claro, boas comidas. Se quer comer bons pratos em casa, mas sem sujar muita louça e panelas, além de evitar passar tempo no fogão, boas notícias: vários restaurantes estão com opções variadas de doces e salgados.

A seguir, confira uma seleção de Paladar de encomendas para Páscoa, indo desde pratos espanhóis, passando por massas e comidas brasileiras, até chegar nas sobremesas.

Casa Europa

A Casa Europa apresenta seu Combo de Páscoa por R$ 430, servindo de 2 a 3 pessoas, pelo chef Alexandre Vorpagel. De entrada, Croquete de Jamon (6 unidades), seguindo de Bacalhau à Portuguesa, com 440g do lombo assado com cebola, azeitonas, pimentões, batata cozida, ovo, tomate, alho e regado com azeite. De sobremesa, seis unidades de churros com doce de leite, por R$ 450. Uma sugestão individual e recente é o Milanesa de Bacalhau, por R$96: lombo do bacalhau dessalgado empanado e frito na farinha panko, acompanhado de salada rústica (composta por radicchio, dill, salsinha, cebola roxa, tomate sweet grape, laranja, pimenta dedo de moça) e finalizado com aioli e páprica picante.

Onde: Al. Gabriel Monteiro da Silva, 726, Jardim América. 3063-5577. 12h/15hs e 19h/23h (sex., 12h/16h e 19h/00h; sáb., 12h/00h; dom., 12h/22h).

Make Hommus. Not War

O Make Hommus. Not War, restaurante de comida do Oriente Médio, do chef Fred Caffarena e da gastróloga Talita Silveira, apresenta um menu especial para a Páscoa. Além das reservas para o almoço de domingo, os clientes também terão a opção de encomendar a ceia, pensada para uma, duas e cinco pessoas. O cardápio inclui, dentre outras coisas, pasta de iogurte com pepino; papelote grego de cordeiro assado no forno com legumes e molho de vinho, infusionado com ervas frescas, cebolas caramelizadas, pimentas tostadas e suco de tomate); e lascas de bacalhau envoltas em massa crocante e purê de batata com alho assado e amêndoas. R$ 180 para um; R$ 310 para dois; R$ 650 para cinco.

Onde: R. Oscar Freire, 2270, Pinheiros. 99176-5171. 12h/15h e 18h/22h (ter., 12h/16h e 19h/22h; sáb., 12h/16h e 19h/22h; fecha dom. e seg.).

Mesa III Pastifício

O Mesa III Pastifício criou um cardápio especial e festivo. As sugestões fazem parte da “Temporada de Águas”, que acaba de ser lançada ─ as temporadas marcam os ciclos de renovação do cardápio da marca, dando vazão à pulsante criatividade da chef. O cardápio estará disponível à pronta entrega a partir do dia 15/03. Entre as massas artesanais, são sugestões para a data o cappelle de vitela com amêndoas (R$ 66, 400g), que vai bem com creme limão (R$ 59, 400ml) ou com molho delicado de champignons (R$ 60, 400ml), e o triângulo de salmão com alho-poró (R$ 73, 400g), que também combina com o creme limão (R$ 59, 400ml). Ainda tem opções de nhoque -- de batata-doce (R$ 39, 400g), que combina com o creme parmesão (R$ 59, 400ml) ou com o ragu de picadinho (R$60, 400ml).

Onde: R. Doutor Paulo Vieira, 21, Sumaré. 3868-5500 / 94746-2417. 9h/19h. (sáb., 9h/16h; dom., 9h/14h).

Pratos de Páscoa do Mesa III Pastifício Foto: Laís Acsa

Il Pastaio

A tradicional rotisserie Il Pastaio apresenta seu menu especial para a Páscoa. As encomendas devem ser realizadas até o dia 28 de março. Na sessão de peixes, as sugestões são bacalhoada feita com posta de bacalhau do Porto, batatas, cebola, ovo cozido e azeitona, R$305 o kg) e a lula à provençal recheada com camarões pequenos, palmito, azeitona e tomatinho acompanha batatas e palmito, (R$115 serve duas pessoas). Entre as opções de carnes, maminha fatiada aos três cogumelos (R$160 o kg), filet mignon Red Angus fatiado com ervas aromáticas (R$235 o kg) e o lombo fatiado e recheado com linguiça regado ao molho madeira (R$145 o kg). De massas, lasanha de camarão (R$135 o kg), lasanha de bacalhau R$ 135 o kg) a opção vegetariana lasanha de berinjela e abobrinha (R$112 o kg), além do rigatoni de queijo brie com damasco (R$124 o kg).

Onde: Al. Santos, 44, Jardins. 963835158. 9h/19h (seg., 9h/16h; dom., 9h/14h).

Le Jazz Boulangerie

A produção da Le Jazz Boulangerie entrou no clima de Páscoa, com frequentes fornadas de uma receita muito tradicional nessa época: a Colomba Pascal. A versão criada pela equipe, que trabalha sob a batuta do chef Chico Ferreira, leva no recheio uma combinação cheia de aroma, sabor e textura: laranja confit, chocolate e amêndoas. Fermentadas naturalmente, as Colombas da casa têm aproximadamente 750g, são vendidas a R$98, e já estão disponíveis. Há embalagens para presente disponíveis e quem quiser encomendar quantidades maiores, pode entrar em contato via WhatsApp: (11) 99814-4483.

Onde: R. Joaquim Antunes, 501, Pinheiros. 3085-0576 ou 99814-4483. 7h30/22h (dom., 7h30/20h).

Colomba Pascal da Le Jazz Boulangerie Foto: Lucas Terribili

Marilia Zylbersztajn

Marilia Zylbersztajn criou uma sugestão especial para a Páscoa: a torta de gianduia de avelãs com chocolate 60% cacau e mousse de coco (R$190 com 23cm de diâmetro e R$285 com 28cm). Para o preparo dessa receita, Marilia selecionou um novo fornecedor de chocolate bean to bar brasileiro, a Casa Lasevicius, que produz chocolates do grão à barra usando técnicas tradicionais e artesanais. A casa ainda sugere a torta de maracujá com mousse de chocolate 70% Cacau Mission Chocolate (R$190 com 23cm de diâmetro e R$285 com 28cm) e a Explosão de Chocolate (R$190 com 23cm de diâmetro e R$285 com 28cm), um clássico com chocolate Mestiço de cacau forastero. Os doces estarão disponíveis à pronta entrega de acordo com a disponibilidade. Recomenda-se reserva.

Onde: R. Fradique Coutinho, 942, Vila Madalena. 11 96570-0094. 10h/18h (fecha seg.).

Bio Pescados da Amazônia

Para uma Páscoa mais brasileira, o restaurante e empório Bio Pescados da Amazônia receberá encomendas de alguns de seus pratos de maior sucesso: a Banda de Tambaqui assada (R$ 220 - serve de 3 a 4 pessoas), que acompanha baião de dois amazônico (Fantoio), vinagrete e farofa tradicional Fish Maria; e a Moqueca de Filhote ou Surubim À base de leite de coco e dendê (R$ 135 – serve 2 pessoas), tradicional prato baiano preparado com peixes amazônicos e acompanhado por arroz de coco e farofa Fish Maria.

Onde: Al. Lorena, 1426, Cerqueira César. 97392-3624. Seg., 8h/19h; ter. e qua., 8h/21h; qui. a sáb., 8h/23h; dom., 10h/18h.