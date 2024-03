Colomba Pascal 2024: qual marca foi eleita a melhor?

Com a Páscoa se aproximando, dividem espaço com os ovos de chocolate as colombas pascais, um doce considerado primo do panetone que tradicionalmente é feito com uma massa leve em formato plano, recheado com frutas cristalizadas e coberto com uma camada de açúcar crocante.

Como acontece com praticamente todos os alimentos industrializados com alta demanda de consumo, nessa época as prateleiras dos supermercados e padarias se enchem de produtos de diversas marcas, com diferenças no sabor e na qualidade. E para auxiliar você, consumidor, a fazer as melhores escolhas, o Paladar elaborou mais um teste.

A edição de 2024 contou com um júri formado pelos especialistas Veronica Kim, Ale Sotero, Henrique Yukio e Vinicius Pires, que por sua vez degustou às cegas amostras de 10 selos na versão tradicional, avaliando aspectos como aroma, umidade e densidade da massa, aparência, qualidade e distribuição das frutas.

Após a etapa de degustação, os jurados constataram que a marca que despontou positivamente foi a Oli Pães, uma padaria artesanal responsável por fabricar uma colomba de textura macia, sabor amanteigado, um ótimo mix de frutas cristalizadas - com destaque para os pedaços de laranja - e aparência atrativa.

O ranking com as demais marcas avaliadas pode ser conferido na matéria ‘Testamos dez marcas de colomba pascal; confira o ranking’, por Luiza Wolf e Danielle Nagase, disponível aqui.