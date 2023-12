Se você não quer receber pessoas em casa ou se preocupar em preparar a ceia de Natal e de Ano Novo, boas notícias: restaurantes de São Paulo estão com menus especiais para as datas. Com valores variados, indo desde aquele cobrado por prato até os que cobram pela ceia completa da noite, há opções para todos os gostos e, principalmente, com boa comida.

A seguir, confira a seleção de Paladar com restaurantes para visitar no Natal e Ano Novo.

Fasano

O restaurante Fasano oferece jantares às 19h sob a assinatura do chef Luca Gozzani e o crivo de Gero Fasano. No dia 24, a refeição se inicia com o polvo grelhado com batata defumada, tomate-cereja e azeitonas leccino (R$ 330). Para o prato principal, o cliente escolhe entre o risoto de alcachofras e mascarpone (R$ 280) e o peru ao molho de vinho branco com farofa de arroz branco (R$ 245). O panetone de marca própria com zabaione ao marsala (R$ 65) finaliza a noite. Já a ceia de Réveillon inclui um champagne de boas-vindas, duas opções de menu com quatro etapas cada um, bebidas não alcoólicas, valet e taxa de serviço. Entre os pratos, carré de cordeiro grigliato, a fregola com cogumelos e cebola queimada e o spaghetti ao creme de limão e caviar. R$ 2,6 mil por pessoa.

Onde: Rua Vitório Fasano, 88, Hotel Fasano, Jardins. 3062 4000. Horários acima.

Restaurante Santo Colomba

A casa de gastronomia italiana clássica, do premiado chef Alencar, abrirá nos dias 24 e 25 de dezembro para almoços, com menu regular. Mas o destaque vai para a programação de Ano Novo, que inclui menu especial na virada, dia 31, com direito a espumante de boas-vindas, rechaud de lentilha, mesa de frutas e música ao vivo com piano e violino. Dentre as opções que podem ser escolhidas, massa fresca à base de batatas com ragú de coelho e uma fonduta de grana padano, carnes como a costeleta de cordeiro em crosta de pistache e redução de vinho tinto e alcachofra e, de sobremesa, torta crocante recheada de ricota e creme de avelãs. A casa também abre no almoço do dia 1, porém com a programação normal. O preço do menu da virada é de R$ 720 mais 13% de taxa de serviço.

Onde: Al. Lorena, 1157, Jardim Paulista. 3061-3588. Horários de final de ano: 24/12, 12h/16h; 25/12, 12h/15h; 31/12, 12h/16h e horário da virada a definir; 01/01; 12h/15h.

Ceia da Santa Colombo Foto: Monica Quinta

La Casserole

O La Casserole, clássico restaurante francês instalado desde 1954 no Largo do Arouche, já tem seus menus especiais para as tradicionais ceias de Natal e Ano-Novo. São duas opções para os dias 24 e 31 de dezembro: o menu Célébration (R$ 380), com quatro etapas, pensado para quem tem compromisso antes ou após os jantares, e o menu Festivité (R$ 540), de seis etapas, perfeito para os que desejam celebrar durante toda a noite no La Casserole. A inspiração dos dois cardápios vem em grande parte dos insumos e pratos especiais que estão no cardápio fixo do restaurante como o haddock, o foie gras, o salmão defumado e o steak tartare. Nos pratos principais, os destaques ficam para as receitas exclusivas como o bacalhau confitado, com crosta de pistache e mousseline de batata; e o filé Rossini sobre brioche com redução ao vinho do Porto, aspargos e endívias. Todas as etapas de entrada, pratos principais e sobremesas possuem opções veganas e vegetarianas. Couvert, bebidas e gorjeta não estão inclusos. Recomenda-se reservar e os pedidos devem ser feitos através do e-mail eventos@lacasserole.com.br ou no site.

Onde: Largo do Arouche, 346, Centro. 24/12 e 31/12, 19h/00h.

Caracolla

Para quem já tem planos para o jantar da véspera de Natal, mas ainda não sabe como passar a manhã deste dia, o Caracolla, restaurante na Vila Nova Conceição e comandado pela chef Patrícia Helú, contará com um menu especial de brunch com opções de sabor natalino, como é o caso da torta de noz pecã ou Pecan Pie (R$ 38), cuja massa é feita à base de aveia e castanhas. Ainda no menu, há a toast de figo que, preparada no pão de fermentação natural, recebe queijo “chévre” da casa – feito à base de castanhas, nozes, molho pesto e frutas frescas da figueira. Custa R$ 46,80. O brunch de Natal será servido apenas no sábado (23) das 9h às 12h e no domingo (24) das 9h às 14h e é o programa perfeito para unir família e amigos antes da ceia. Na ocasião, o menu regular do restaurante também será servido para quem optar, por exemplo, pelo nhoque de raízes recheado com ricota da casa (R$ 68), um dos queridinhos do cardápio.

Onde: Rua Dina, 76, Vila Conceição. 97545-0876. Horários acima.

Torta de noz pecã do Caracolla Foto: Madeleine Seagram

Zena

Sob a liderança do chef Carlos Bertolazzi e do empresário Dudu Pereira, o restaurante Zena já lançou seu cardápio de Natal, que ficará em vigor durante todo o mês de dezembro. O Zena traz novamente, para este fim de ano, o seu Peru di Natale: peru envolto em presunto Parma, recheado com farofa de castanhas, pinhões e uva-passa, acompanhado por purê de batata roxa, ciboulette e molho de uvas, que está disponível por R$ 139. Para a sobremesa, a novidade do restaurante é a Torta di Natale, que apresenta um pão-de-ló embebido em calda de laranja, mascarpone, chocolate amargo e frutas vermelhas natalinas - morango, amora e mirtilo - por R$ 39 a fatia. A casa ficará aberta no final de ano.

Onde: R. Peixoto Gomide, 1901, Jardins. 3081-2158. 24/12 e 31/12, 12h/17h. 25/12 e 01/01, 12h/22h.

Gero Itaim

O novo Gero Itaim, comandado pelo chef Lomanto Oliveira, está se preparando para, pela primeira vez, servir as ceias de Natal e Ano-Novo. Instalado no térreo do Hotel Fasano São Paulo Itaim, o restaurante fará menus especiais de final de ano. Na véspera de Natal, às 19h, a comemoração terá entradas, principais e sobremesas. Dentre as opções de pratos principais, a lagosta grelhada com creme de espinafre e avelãs, o ravióli de bacalhau com tomate-cereja, manjericão, uva-passa e pinoli e o clássico italiano straccoto de carneiro acompanhado de arroz de castanhas. A experiência custa R$ 660 por pessoa. Para o Réveillon, às 20h, o restaurante irá oferecer a ceia em cinco etapas com couvert e amuse-bouche à escolha do chef, duas alternativas de entrada, quatro tipos de prato principal e duas sobremesas. Entre os pratos estão os frutos do mar grelhados em forno a carvão e o filé de wagyu ao rôti ladeado com risoto de açafrão. Das 23h às 3h, a comemoração se desloca para o rooftop do hotel, com finger food, soft drinks, coquetéis clássicos, uísque 12 anos, cerveja, vinho branco e tinto da casa e espumante durante a festa, embalada ao som de DJ. O preço da ceia é de R$ 2.790 para hóspedes e R$ 2.990 para não hóspedes. Para mais informações e reserva para a ceia de Natal, o e-mail gero.itaim@fasano.com.br. Para o Ano-Novo, o e-mail é eventos.itaim@fasano.com.br.

Onde: Rua Pedroso Alvarenga, 706, Itaim Bibi. 3513- 7480. Horários de fim de ano acima.





Bistrô Ruella

No Bistrô Ruella, as boas-vindas começam com um Drink Ruella ou uma taça de Espumante Brut, além das demais bebidas não alcoólicas. Depois de couvert e entradas, as opções de pratos principais contam com destaques como confit de pato ao molho roisin, mignon de cordeiro ao molho masala, risoto de camarão e, para os vegetarianos, cuscuz marroquino. Finalizando a ceia, as sobremesas serão servidas na mesa de buffet, com opções como crème brûlée, bolo de nozes e rabanada. O valor do menu completo é de R$ 460 por pessoa, R$ 280 para crianças de 4 a 10 anos e R$ 120 para crianças até 3 anos.

Onde: R. João Cachoeira, 1507, Vila Olímpia | Tel. Reservas: 11. 3842-7177.

Nonno Ruggero

No dia 24, no Nonno Ruggero, no Hotel Fasano, será organizado um brunch completo, disponível entre 10h e 17h, com buffet de saladas e antepastos, três opções de prato principal (lombo de bacalhau à romana com polenta, nhoque recheado com pato ao próprio molho com laranja ou porchetta suína com feijão manteiguinha) e, para finalizar, as sobremesas torrone gelado com zabaione de vinho marsala ou entremet de champagne com frutas vermelhas. A experiência custa R$ 520 por pessoa e inclui uma taça de prosecco Fasano para dar as boas-vindas a todos os clientes. Às vésperas do Ano-Novo, no mesmo horário, o brunch especial vai incluir, além do buffet, as massas bigoli com porcini e fonduta de queijo ou cabelo de anjo nero com lagosta ao molho de champagne e o T-bone de cordeiro ao molho de hortelã e legumes salteados como opções de prato principal. A opção de sobremesa para o brunch do Réveillon é o tradicional panettone com zabaione e da taça de prosecco. O valor por pessoa é de R$ 540.

Onde: Rua Vitório Fasano, 88, Hotel Fasano, Jardins. 3062 4000. Horários acima.

Praça São Lourenço

O Praça São Lourenço terá refeições especiais de final de ano: além da ceia do dia 24, o restaurante também realizará um almoço no dia 25. No jantar (24/12, a R$ 755 por pessoa), os clientes que optarem por comemorar no restaurante poderão comer, dentre outras coisas, o peru assado ao molho clássico, tender ao molho de capim limão e filé wellington clássico. Para a sobremesa, as opções são pudim de pistache, torre de macarrón, croquembouche, entre outros. Além do menu completo, a ceia ainda conta com uma seleção de vinhos finos, cervejas, drinks especiais e opções não alcoólicas. No almoço (25/12, a R$ 350 por pessoa), os destaques são bacalhau ao forno, risoto de abóbora e peixe branco grelhado com gremolata de ervas. Além da gastronomia, o Natal será embalado por atrações especiais que incluem o Quarteto MPB & Jazz e a visita especial do Papai Noel. As reservas devem ser realizadas pelo WhatsApp da casa (99204-0838).

Onde: R. Casa do Ator, 608, Vila Olímpia. 3053-9300. Checar horários no ato da reserva.