Chefs indicam: qual o melhor brunch de São Paulo?

O brunch vem se tornando cada vez mais popular no Brasil, e não é à toa que muitos estabelecimentos têm cardápios especiais para a ocasião, principalmente aos fins de semana. Aqui no Paladar já vimos as indicações da redação de ótimos brunches para experimentar em São Paulo, mas um bom brunch conquista o coração até mesmo dos mais exigentes chefs e especialistas.

Solução ideal para aqueles finais de semana em que se acorda tarde, o cardápio do brunch geralmente tem ovos, pães, frutas, itens de charcutaria, queijos, bebidas e outros tipos de pratos que provavelmente não fariam parte de um café da manhã tradicional.

Pedimos, então, que alguns especialistas do mundo da gastronomia compartilhassem seus brunches favoritos, contando um pouco sobre o que cada um tem de especial entre os critérios de ambiente, pratos e bebidas oferecidas.

Confira abaixo as indicações de onde tomar brunch em São Paulo:

Chef Carlos Kuroiva indica: Dela Café

“Começar o dia com um belo arroz frito faz parte de minha memória afetiva, e o Dela Café é praticamente a única casa que conheço que oferece essa opção no brunch”, destaca o Carlos Kuroiva, chef do Phillys.

O arroz frito (R$ 38) leva legumes e uma proteína da semana, e é uma boa opção para parear com o espresso tônica (R$ 18). Entre os itens com mais cara de café da manhã, Kuroiva destaca o pão de queijo com missô (R$ 19), além da torta de maçã da casa (R$ 18) para a sobremesa,

Onde:

Rua Humberto I, 747 - Vila Mariana. Instagram: @delacafe_.

Luiza Hoffmann indica: Botanikafé, Café Habitual e Emiliano

Avotoast do Botanikafé Foto: Bruno Geraldi

Luiza Hoffmann, chef do Gávio Cucina, indicou algumas das casas que, na sua opinião, se destacam com diferentes receitas e estilos. O Botanikafé, com quatro unidades espalhadas pela cidade, é um dos prediletos da chef. “Tudo perfeito, sempre fico na dúvida do que pedir. Parece que eles leram meus desejos quando pensaram no cardápio.”

O menu de lá conta com diferentes versões dos ovos beneditinos, sanduíches e toasts, desde a clássica com abacate (R$ 29) ou com pistache torrado, pesto, burrata e mortadela (R$ 56).

Outra opção compartilhada pela especialista é o brunch do Café Habitual, local que a chef comentou sempre indicar para quem quer conhecer um brunch clássico. Ela ressalta os ovos beneditinos à moda turca (R$ 50), com molho de iogurte, toque de páprica, rúcula e peito de peru.

Por fim, o brunch do Hotel Emiliano também foi exaltado, pela fartura do menu completo, que sai por R$ 386 + taxas por pessoa. Mas, segundo Hoffmann,vale a pena pedir as mimosas da casa à parte.

Onde:

Botanikafé: Alameda Lorena, 1765 | Rua Padre Garcia Velho, 56 | Avenida Nicolas Boer, 120. Instagram: @botanikafe ;

Café Habitual: Alameda Tietê, 602 | Rua Cônego Eugênio Leite, 1152. Instagram: @cafehabitual ;

Hotel Emiliano: Rua Oscar Freire, 384 - Jardim Paulista. Instagram: @hotelemiliano;

Chef Érica Maiera indica: Rendez-Vous Bistrô

Croque Madame Foto: Gustavo Pitta/Divulgação

Para a chef Érica Maiera, do Mamma San, os pratos da culinária francesa do Rendez-Vous Bistrô, em Pinheiros, estão entre os melhores. “Eu gosto bastante de comer brunch no restaurante Rendez-Vous Bistrô, em Pinheiros. Além do restaurante ter opções variadas, é servido todos os dias da semana, com pratos autênticos da França, o croque monsieur, croissant e o ovo Benedict de presunto ou suíço de queijo são os melhores que já provei em São Paulo.

Onde:

R. Fradique Coutinho, 179. Instagram: @rendezvous.bistro.

Andreza Biagioni indica: Sugar High

Andreza Chê Biagioni, chef do Quente da Boca, restaurante de comida interiorana e mineira em Pinheiros, é apaixonada por bunch e assina a seção chamada ‘cafezão prolongado’ da casa, só de pedidas matinais brasileiras. Quando pretende aproveitar um bom brunch no fim de semana fora do trabalho, Andreza frequenta o Sugar High, café e confeitaria localizado na Vila Buarque. “Recomendo tudo de lá, mas ressalto as opções doces, em especial o folhado de pêra deles, que é imperdível”, comentou.

Onde:

Rua Jaguaribe, 589, Vila Buarque. Instagram: @sugarhighsp.

Qual a origem do brunch?

O que é brunch? Foto: toyechkina/Adobe Stock

Apesar de ser um fenômeno que tem tudo a ver com a atualidade, as origens da prática de consumir um brunch como substituto das refeições do fim de semana podem ser traçadas há muitos anos. Clique aqui para saber mais sobre a história do brunch e o que o torna tão popular nos dias de hoje.