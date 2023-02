Vizinha da Avenida Paulista, a região da Consolação se consolidou como polo gastronômico e hoje abriga uma gama extensa de restaurantes que vão desde restaurantes ilustres da cidade de São Paulo até comida francesa tradicional.

Ideais para quem procura pela boa gastronomia além do tradicional roteiro de pinheiros, os arredores englobam os bairros de Cerqueira Cézar, Higienópolis e Vila Buarque, que contam com opções de casas para todos os gostos.

Confira 5 opções de restaurantes para conhecer na Consolação.

Sujinho

Conhecido pelo atendimento quase “full time”, quem procura o Sujinho quase sempre aparece no estabelecimento para experimentar o que muitos definem como “a melhor bisteca de São Paulo”, que é até os dias de hoje um dos carros-chefes do estabelecimento.

A tradição do sujinho é traduzida pelo cardápio repleto de comidas simples. Além da bisteca de porco (R$ 57,99), boas opções do cardápio são a feijoada completa (R$ 84,50 1 pessoa; R$ 124,99 2 pessoas) servida às quartas, que vem acompanhada de arroz branco, bisteca, couve, linguiça, torresmo e mandioca frita.

Às sextas-feiras quem rouba a cena do restaurante é o bacalhau na brasa (R$ 249,99), que vem acompanhado de brócolis, batatas coradas e alho frito.

R. da Consolação, 2078, Cerqueira César. 3154-5207. 12h/04h.

Muquifo

Comandado pela chef Renata Vanzetto, o Muquifo resgata lembranças de infância com um cardápio que foca em uma típica “comida caseira”.

O salão conta com uma decoração simples e aconchegante. Com cardápio bem explicado e repleto de notas de rodapé sobre como os pratos foram pensados pela chef, uma grande aposta para começar a refeição são os bolinhos de carne de panela acompanhados de aioli (R$ 32).

Uma pedida dentre os principais é o manetti, um espaguete com molho á base de creme de leite e páprica com folhas de rúcula (R$ 55). O prato também pode aparecer com adicional de polvo no azeite (R$ 90).

Dentre as opções de sobremesas, faz sucesso o bolo gelado de coco com cobertura (R$ 28).

R. Bela Cintra, 1569, Cerqueira César. 98232-7677. 12h/15h e 19h/23h (dom. 12h/17h; fecha 2ª)

Holy Burguer

Próximo ao minhocão, o Holy Burger está de pé há 9 anos e oferece espaço plural com salão e mesas que ficam dispostas na calçada.

Fazem sucesso entre a clientela o Kongo Bao (R$ 60), que naa mais é do que um bao, pão cozido ao vapor, com coração de galinha ou de ancho bovino. Dentre as opções de entrada, boa pedida também são as fritas da serra (R$ 48), que levam queijo da serra, grana padano e toque de trufas.

Vale também experimentar o Holy Burger (R$ 55), lanche que batiza a casa. A iguaria conta com carne de 180 gramas suculenta, cheddar, alface romana, tomate, picles, cebola roxa, bacon e maionese caseira.

R. Dr. Cesário Mota Júnior, 527, Vila Buarque. 93740-2735. 17h/00h (sáb. e dom. 12h/00h; fecha 2ª)

Holy Burger serve sanduíches generosos próximo à Consolação Foto: Matheus Vassato

Tordesilhas

Comandado pela chef Mara Salles, o restaurante Tordesilhas propõe uma viagem pelo Brasil por meio do cardápio.

Para compartilhar, ou mesmo quem quiser comer só, a comissão de frente (R$ 55 para duas pessoas; R$ 75 para três pessoas) contém pastel de camarão, marinada de vegetais, carne seca confitada em manteiga de garrafa e queijo coalho com melado.

O baião de dois (R$ 85) leva carne seca confitada em manteiga de garrafa e purê de abóbora com gengibre e couve para completar. O prato é um dos que mais saem e chega quentinho à mesa.

Dentre as sobremesas, uma das que mais saem é o creme anglaise de pequi, comporta de maracujá e suspiros de jatobá (R$ 29), refrescante e equilibrado.

Alameda Tietê, 489, Jardins. 3107-7444. 19h/23h (sáb. 12h/17h e 19h/23h30; dom. 12h/17h; fecha 2ª)

Tordesilhas serve baião de dois com carne seca, couve e purê de abóbora Foto: Lucas Terribili

Président

Quem deseja experimentar comida francesa na região da consolação pode apostar no restaurante Président, comandado pelo chef Érick Jacquin.

Dentre os clássicos, destacam-se o steak tartar de filé mignon com salada (R$ 160) e o cassoulet de coelho com foie gras (R$ 200).

Não tem como deixar o estabelecimento sem experimentar o típico petit gâteau (R$ 45).

R. da Consolação, 3527, Cerqueira César. 3062-7169. 12h/16h e 19h/23h30 (dom. 12h/17h)