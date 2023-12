Bairro que se reinventou nos últimos anos, a Santa Cecília se tornou um dos pontos mais gastronômicos da cidade de São Paulo. É um bairro com muitos bares, botecos e espaços hipsters, que contam com opções de comida para todos os gostos, bolsos e desejos.

A seguir, confira o que há de melhor nos restaurantes e bares da Santa Cecília.

Borgo Mooca

Restaurante comandado pelo chef Matheus Zanchini, o Borgo Mooca é uma daquelas preciosidades de bairros. Ele se mudou do bairro que dá nome ao restaurante e agora fica em uma agradável casa na Santa Cecília. A cozinha é de inspiração italiana, mas pouco se preocupa com as tradições e investe em combinações inventivas. Quer um exemplo? No atual menu, que é sazonal, a casa tem, dentre outras delícias, um agnolotti estufado com bochecha cozida em baixa temperatura (R$ 94) e um bacalhau com burrata (R$ 126).

Onde: R. Barão de Tatuí, 302, Santa Cecília. 97574-3213. 12h/15h30 e 19h/22h30 (dom., 12h/17h; fecha seg.).

Kraut Bar

Um bar que parece ter nascido em Berlim. O carro-chefe são os suculentos sanduíches de schnitzel: são quatro, de carne, porco, frango e vegetariano -- e não deixe de pedir a salada de batata. Também há opções de pratos para compartilhar. Há cinco torneiras de chope, cuja oferta deve variar. Para completar, a carta de drinques tem o Steinhaeger como estrela.

Onde: R. Barão de Tatuí, 405, Vila Buarque. 4323-6390. 12h/15h e 18h/00h (sex., 12h/15h e 18h/1h; sáb., 12h/1h; dois domingos por mês, 12h/16h).

Além dos sanduíches, Kraut também serve schnitzel no prato Foto: Filipe Redondo

Jardim de Napoli

Um dos clássicos do bairro, o Jardim de Napoli, inaugurado em 1949, ocupa o mesmo endereço deste 1968 e até hoje mantém o clima animado, as fartas porções de massa e as boas pizzas. Invenção de Toninho Buonerba, o polpettone à parmegiana recheado com muçarela (R$ 98) é a estrela da casa – e um dos pratos mais copiados da cidade.

Onde: R. Martinico Prado, 463, Santa Cecília. 3668-8383. 11h/15h e 18h/23h (sáb., 11h/23h; dom., 11h/22h).

O delicioso (e imitado!) polpetone do Jardim de Nápoli Foto: Romulo Fialdini/Divulgação

Boteco do Góis

Se você ou alguém próximo não come carne, fique tranquilo que ainda há um PF em São Paulo para chamar de seu. No Boteco do Gois, na Santa Cecília, o cardápio é todo pensado para o público vegano e vegetariano -- incluindo o prato feito. Dentre os destaques, está uma deliciosa berinjela à milanesa (R$ 34), com bife de soja empanado, arroz, feijão e fritas; parmegiana de soja (R$ 42), com bife de soja coberto por queijo e molho de tomate, arroz e fritas; e a feijoada vegana (R$ 36), feita de legumes e com arroz, farofa e couve. Para os que não são veganos, ainda tem um cardápio. Mas vale experimentar plant based.

Onde: R. das Palmeiras, 130, Santa Cecília. 2337-4421. Seg. a sáb., 10h/21h.

Conceição Discos

Café-restaurante da chef Talitha Barros, todo dia tem uma sugestão de prato diferente, como o delicioso arroz de suã. Também serve quitutes (como o pão de queijo recheado com pernil, uma pedida mais do que obrigatória), boas cervejas e o excelente pudim de leite sem furinhos! Os vinis vendidos por lá (daí o nome da casa) também são selecionados pela chef.

Onde: R. Imaculada Conceição, 151, Vila Buarque. 3477-4642. 12h/17h (funciona apenas no último domingo do mês).

Cangote Sorvetes

Os sorvetes da Cangote são de sabores do Nordeste, todos sem corantes, emulsificantes e gordura vegetal. Dentro da simpática portinha aberta há quase um ano na Vila Buarque, o cardápio inclui dez sabores preparados com os insumos disponíveis na temporada. Sorvete de umbu, amendoim, siriguela, mangaba e graviola entre eles. De tempos em tempos, entram em cena sabores especiais, como o sorvete de queijo-coalho ou caju com cachaça. Apenas três sabores são fixos e, claro, estão entre os mais pedidos: cajá, tapioca e nata goiaba. As receitas são todas desenvolvidas pelo dono da loja, Anderson Maciel Boeira.

Onde: R. Aureliano Coutinho, 278, Vila Buarque. 12h às 18h30 (sáb., e dom., 11h30/18h). /COM CHRIS CAMPOS