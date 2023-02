São Paulo é uma cidade que não deve nada, em termos de gastronomia, para as maiores capitais do planeta. Há uma infinidade de restaurantes que servem desde pratos típicos da culinária brasileira até opções internacionais sofisticadas. E se você é dono de pet, não precisa deixá-lo em casa para desfrutar das delícias da cidade. Hoje, existem diversos estabelecimentos que são pet friendly -- incluindo alguns dos melhores da cidade.

Os restaurantes pet friendly em São Paulo estão se tornando cada vez mais populares, e não é difícil encontrar lugares onde você pode levar seu animal de estimação para aproveitar uma refeição deliciosa junto com você. Neste guia, vamos apresentar alguns dos melhores restaurantes pet friendly em São Paulo, que oferecem opções de comida para você e até para o seu pet. Então, prepare a coleira do seu pet e venha conhecer esses estabelecimentos que vão agradar tanto você quanto o seu amigão de quatro patas.

Restaurantes pet friendly

Luce

Charmoso restaurante italiano na rua Oscar Freire, o Luce tem não só um serviço excelente, como bons pratos. Para os amigos caninos, o apetite abre com biscoitos feitos com massa com fermentação natural -- eles ficam absolutamente obcecados com o petisco, em formato de ossinho. Para os humanos, enquanto isso, comece com o crudo de salmão, que vem ainda com vieiras e camarões, e que abre o apetite com frescos (R$ 86). Não quer peixe? É gostoso também o Lasagna Bites (R$ 53), que vem com um molho de tomate fresco e que combina com esse petisco que é parece aquela casquinha do fundo da lasanha. De principal, são várias as opções de massas, desde o carbonara (R$ 75) até o nhoque da casa (R$ 79). Pra fechar, peça a torta de limão (R$ 33). De comer rezando.

Onde: R. Oscar Freire, 45, Jardim Paulista. 99457-4554. 12h/23h (sex. e sáb., 12h/00h).

Paparoto Cucina

Continua após a publicidade

O novo restaurante de Dayse Paparoto, vencedora do MasterChef Brasil Profissionais, é um restaurante italiano com a cara da chef -- traz pratos tradicionais da culinária, mas sempre passando por releituras. É uma experiência diferente, gostosa e divertida. Dentre outros pratos, tem ravióli de gema, ricota, espinafre com fonduta de parmesão trufada (R$ 49), cannoli com battuta di manzo com manjericão, raspas de limão siciliano, azeitona preta, grana padano e alcaparras (R$ 68) e, de comer rezando, sacottini de queijo de cabra com nozes, manteiga de sálvia, fonduta de grana padano e figos frescos e mel trufado (R$ 96). O pet, enquanto isso, pode ficar na varanda externa do restaurante em espaço agradável.

Onde: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041, térreo, Vila Nova Conceição. 12h/15h30 e 19h/23h (sáb., 12h/17h e 19h/00h; dom., 12h/17h).

Ambiente do restaurante Paparoto Cucina, da chef Daisy Paparoto Foto: DANIEL TEIXEIRA/ESTADAO

Taberna 474

A casa de pratos portugueses tem um espaço agradável do lado de fora onde você pode ficar com seu amigo -- há poucas comodidades para o cão, mas o local é arejado e espaçoso. A única coisa é que, se chover, não tem saída e não tem como acomodar o cão por lá. Se o dia estiver agradável, porém, vale a pena pedir as ostras de Santa Catarina (R$ 47) ou a dupla de ostras gratinadas (R$ 21). Nos pratos principais, bacalhau gratinado (R$ 110) é uma das principais pedidas. Também vale se arriscar na lula recheada (R$ 78).

Onde: Rua Maria Carolina, 474, Jardim Paulistano. 3062-7098. 12h/15h e 19h/23h (sex. e sáb., 12h/23h; dom., 12h/18h).

No Taberna 474, o cliente pode permanecer com seu pet na agradável área externa -- como é o caso de Duke e Polenta, na foto Foto: TABA BENEDICTO / ESTADAO

Continua após a publicidade

Mapu

O bao - espécie de sanduíche montado num pão de massa branquinha cozido no vapor - é a grande atração do sobradinho dedicado à comida de rua taiwanesa. A versão tradicional do lanche (R$ 28) é recheada com pancetta, conserva de mostarda, amendoim e coentro; a de frango (R$ 26), feita com sobrecoxa, leva também pepino, molho apimentado coreano, maionese de wasabi e cebolinha; e na receita batizada de cogu bao (R$ 26) brilha uma inusitada terrine de cogumelos frita. Mas, antes de provar o bao, não deixe de pedir a berinjela da casa, que é empanada e servida com um molho adocicado de missô e shoyu (R$ 31), ou o frango crocante de Taiwan (R$ 32). Tem apetite de sobra? Aposte no Lu Rou Fan (R$ 28), uma cumbuca de arroz com pancetta cozida, ovo marinado com gema cremosa, conserva de rabanete e cebolinha. E, para adoçar, jogue-se no ice bao, de massa frita e recheada com sorvete de nata, farofa de amendoim e caramelo de missô (R$ 23). E o pet friendly? A casa não só oferece água fresca, com cubos de gelo, como trata o cachorro como rei: enquanto esperamos para entrar, todos os atendentes são informados sobre a presença de um cão. Logo, todos os garçons já sabem o nome e o tratam com carinho.

Onde: R. Áurea, 267, Vila Mariana. 5081-4070. 11h30/14h30 e 18h/22h (sáb. 12h/15h30 e 18h/22h; fecha dom. e 2ª).

Casa Tucupi

Embaixada do Acre em São Paulo, a Casa Tucupi nasceu da vontade de trazer para a cidade o sabor dos ingredientes do Norte do Brasil. O nome faz referência a um dos maiores ícones da culinária indígena amazônica, o caldo resultante da fermentação da mandioca brava. Comandado pela cozinheira Amanda Vasconcelos, o restaurante na Vila Mariana serve comida nortista de afeto e conforto, com tempero acreano, além de sugestões autorais que revezam-se com frequência, de acordo com a disponibilidade de ingredientes. Cachorros são bem-vindos no espaço todo e com água à vontade.

Onde: R. Maj. Maragliano, 74, Vila Mariana. 94241-2232. 12h/16h30 e 18h30/21h30 (fecha 2ª e 3ª).

Preto Cozinha

Continua após a publicidade

O Preto Cozinha traz a Pinheiros uma cozinha baiana que foge dos estereótipos usuais. A casa é comandada pelo soteropolitano Rodrigo Freire, advogado e cozinheiro, que batizou a casa com seu apelido de infância. De suas memórias e das receitas familiares veio a inspiração para construir um cardápio que exalta a ancestralidade dos sabores típicos de seu estado de origem, enquanto propõe uma reflexão sobre a procedência e o aproveitamento dos ingredientes. Dentre os pratos principais, brilha o arroz de xinxim (R$77, foto à direita), bem caldoso, leva sobrecoxa de frango desossada no molho de camarão seco e castanha e é guarnecido de farofa de banana-da-terra, prato mais emblemático do cardápio para Rodrigo. Pets são bem-vindos na galeria onde fica o bar e no jardim, no andar parte de baixo do restaurante.

Onde: R. Fradique Coutinho, 276, Pinheiros. 99114-3539. 9h30/23h (sex., 9h30/1h; sáb., 12h/1h; dom., 12h/18h).

Jardim do Preto Cozinha Foto: Laís Acsa

Badauê

Localizado em uma elegante casa de dois andares na esquina das ruas Padre João Manuel com José Maria Lisboa, nos Jardins, o Badauê traz receitas da culinária caiçara com toques contemporâneos. Entre as opções, destaque para o Carpaccio Misto Badauê (com fatias de salmão, atum, peixe branco, polvo, camarão (R$ 127), tartar de Atum com molho de tamarindo (R$ 79) e tartar de peixe branco com molho de manga (R$ 70). Para quem não dispensa uma bela salada, a versão completa com mix de folhas, rúcula, tomate cereja, cenoura, manga, parmesão, nozes e broto (R$ 65), a salada pupunha com palmito pupunha desfiado (R$ 54) e a clássica caprese (R$ 62) são excelentes pedidas. O espaço para os cachorros, enquanto isso, fica na área externa -- tão charmosa quanto todo o restaurante.

Onde: R. José Maria Lisboa, 1397, Jardins. 2894-1804/2894-1798. 12h/15h e 19h/00h (seg., 12h/16h; sex., 12h/15h e 19h/23h30; sáb., 12h/00h; dom., 12h/22h).

Moqueca de caramão do restaurantes Badauê. Foto: Daniel Cancini

Continua após a publicidade

AE! Cozinha

É uma simpática casa na Vila Mariana que abriga o AE! Cozinha. O lugar é bem informal, com agradáveis mesas na varanda na frente -- onde o pet pode ficar -- e no quintal. Na cozinha, o casal Ygor Lopes e Walkyria Fagundes – ele chef e ela confeiteira - comanda o cardápio. Vale a pena, durante a semana, ficar de olho no menu executivo: a dupla de chefs cria novos pratos a cada semana, sempre com foco nos produtos da época, preparados com criatividade e técnicas apuradas. Por R$ 68, você pode optar por uma entrada e prato principal, com sobremesa avulsa por mais R$ 12, ou pelo principal e sobremesa (e salada avulsa por R$ 12). Há sempre duas opções de proteínas e uma vegetariana. A casa ainda serve café da manhã, até com pão de fermentação natural na chapa (R$ 9).

Onde: R. Áurea, 285, Vila Mariana. 3476-8521. 12h/15h e 19h/23h (sáb., 09h30/16h e 19h/22h; dom., 09h30/16h; fecha 2ª).

Mila

Definido pelos seus como uma “osteria urbana provocadora”, o Mila é uma daquelas surpresas agradáveis na cena gastronômica de São Paulo -- como já ressaltamos, não é mais um restaurante italiano na cidade. Traz leituras ousadas e sabe brincar com sabores. Prova disso são os pratos oferecidos no almoço de terça a sexta. Um PF mais “ajeitado”. Dentre as opções, tem sobrecoxa de frango grelhada (R$ 65), copa-lombo frita (R$ 78), cogumelos assados (R$ 69) e lula grelhada (R$ 89). Não se assuste com o preço: os pratos são bem servidos e ainda acompanham arroz, vegetais, picles da semana, salada e fruta. Enquanto isso, seu pet pode ficar na varanda, que é coberta e funciona até com chuva.

Onde: R. Bandeira Paulista, 1.096, Itaim Bibi, 2925-8442. 12h/15h e 19h/23h (sáb. e dom. 12h/16h e 19h/23h)

Cadillac BBQ

Continua após a publicidade

Entrar no Cadillac BBQ é como ser transportado para outro lugar. O espaço, seguindo a moda das churrascarias americanas, é uma mistura divertida de um ferro-velho com um quintal-texano, com mesas internas e ao ar livre -- no espaço aberto, aliás, é onde há mais curiosidades, como um ônibus abandonado, e é onde os pets podem ficar confortáveis, desde que respeitem os limites dos outros clientes. É gostoso e bem servido o Combo BBQ (R$ 55), com pequenas porções de várias receitas, como Mac & Cheese, salada Coleslaw, costela de porco defumada com molho barbecue e até bolo de milho. Ele serve bem duas pessoas se pedir uma entrada antes, como a porção de tacos (R$ 37) e o milho (R$ 27).

Onde: R. Borges de Figueiredo, 60, Mooca, 2309-0484. 12h/15h e 19h/23h (sáb., 12h/0h; dom., 12h/17h; fecha 2ª).

Brado Casa Restaurante

Enquanto muitos restaurantes limitam o acesso dos pets, o Brado tem quase todo o espaço aberto aos amigos de quatro patas. Dá para ir com o cachorro na varanda, no corredor e no salão com teto de vidro. Também há cuidado com o bem-estar animal, com garçons oferecendo água para os pets e petiscos. A casa ainda tem um menu para cachorros, com opções de tiras de carne, frango e cookies de abóbora por R$16,00 cada. É muito gostosa a caesar salad da casa (R$ 36), assim como o atum na guacamole (R$ 76). Vale a pena, também, passar pela boa carta de vinhos do restaurante, assim como de drinks autorais.

Onde: R. Joaquim Antunes, 367, Pinheiros. 3061-9293. 12h/15h e 19h/23h (qua., 12h/15h; dom., 12h/17h).

Sal Gastronomia

O restaurante do chef Henrique Fogaça, jurado do MasterChef Brasil, pode ser aproveitado com seu pet na área externa da unidade do shopping Cidade Jardim -- nem é surpresa, já que o chef ama cachorros e os homenageia com o Cão Véio, seu bar. Há mesinhas no jardim e na lateral, podendo aproveitar o espaço até em dias de frio e chuva. Pra começo de conversa, peça o couvert (pães, manteiga com limão e mel, azeite com flor de sal, cebola caramelizada e queijo, R$ 25). Nos principais, é obrigatório experimentar, alguma vez na vida, o cupim na manteiga de garrafa, mandioca cozida e farofa de banana (R$ 103) e o lombo de Cordeiro, Purê de Dois Queijos, Cogumelos e Molho de Jabuticaba (R$ 152).

Continua após a publicidade

Onde: Av. Magalhães de Castro, 12000, Cidade Jardim. 3198-9505. 12h/15h30 e 18h/23h (qui. a sáb., 12h/23h; dom., 12h/21h).

Chef Henrique Fogaça no Sal Gastronomia do Cidade Jardim Foto: TABA BENEDICTO

Zena Caffé

A casa, especializada em comida italiana, tem o charme como entrada: o restaurante emula o visual de uma vila italiana e deixa qualquer um encantado. A varanda externa, que é o espaço pet friendly, é coberta e dá a sensação de estar totalmente integrada com a parte interna. Nada daquilo de ficar deslocado com seu pet. O nhoque da casa é pedida obrigatória, principalmente a versão com molho de tomate fresco, manjericão e fondue de queijo stracchino (R$ 56). Também vale a pena conhecer a massa de beterraba recheada com ricota e nozes ao creme de queijo de cabra, cubos de beterraba e pistache (R$ 63).

Onde: Rua Peixoto Gomide, 1901, Jardins. 3082-9362. 12h/16h30 e 18h30/23h (sex. e sáb., 12h/00h; dom., 12h/23h; fecha 2ª).

Marakuthai

Badalado restaurante da chef Renata Vanzetto, o Marakhutai permite que você fique com seu pet nas mesinhas externas, agradáveis quando o clima está ameno -- e se seu cão consegue se comportar mesmo com bastante movimento ao redor. O restaurante é uma casa de gastronomia contemporânea, com inspiração tailandesa, com pratos saborosíssimos. Vale a pena ir durante a semana para conhecer o menu executivo com entrada, prato principal e sobremesa a R$ 67. Nesta opção, é muito gostoso o ceviche pra começar (cubinhos de peixe temperados com limão, pimenta, leite de coco, milho e coentro) e, de prato fixo, o peixe em molho de caldeirada, leite de coco, arroz e farofa de dendê.

Onde: Al. Lorena, 1295, Jardins. 3061-1015. 12h/16h e 19h/23h.

Le Jazz

Inaugurado em dezembro de 2009, o Le Jazz Brasserie é sinônimo de sucesso e filas de espera na Rua dos Pinheiros. A casa é comandada pela dupla Chico Ferreira, responsável pela cozinha, e Gil Carvalhosa Leite, que cuida da operação e do salão. O cardápio de cozinha trivial francesa apresenta desde pratos rápidos, como a quiche do dia com salada verde (R$ 50,50), club sandwich de salmão, com bastante salmão defumado, queijo fresco, pepino, dill e cebola roxa (R$ 63,50) e omelete composé (R$ 57), para o qual o cliente escolhe até três ingredientes, como queijo gruyére, presunto cru e cogumelos. Outro grande destaque fica por conta do L`Entrecôte Le Jazz (R$ 93,50), um steak grelhado servido com batatas fritas e molho secreto da casa. E com todo esse clima francês, seu cachorro tem espaço: pode ficar confortavelmente na área externa e ainda ganha água pra refrescar.

Onde: Rua Pinheiros, 254, Pinheiros. 2359-8141. 12h/22h.

Bares pet friendly

Tank Brewpub

A pequena e convidativa entrada do charmoso casarão da década de cinquenta já desperta os mais curiosos olhares. Não à toa, ao adentrar o recinto, um extenso corredor, como em um labirinto fantasioso, revela o que menos se esperaria em plena cidade: uma fábrica de cerveja com tanques horizontais e serpentinas aparentes que evidenciam um completo e complexo sistema de integração entre fábrica e bar. É o Tank Brewpub, idealizado pelo jovem casal Júlia Fraga e Fábio Comolatti. Do lado do bar e com o seu amplo balcão de inox, podem ser servidos até 20 tipos de cerveja que mudam constantemente, sendo estas em formato taça (290 ml) ou pint (473 ml). Dentre as mais pedidas está a Dank The Tank (R$21,00), de estilo West Coast IPA com 6,5% de teor alcoólico feita 100% com lúpulo Strata, resinoso clássico com toque de Dank Tropical e aromas e sabores de maracujá e flor de cannabis. A casa conta com 80 lugares disponíveis para quem chega com o seu pet.

Onde: Rua Amaro Cavalheiro, 45, Pinheiros. 93208-2352. 12h/00h45 (ter. e qua., 12h/23h45; dom., 12h/19h).

Giro

Uma das esquinas mais gostosas de Pinheiros fica no encontro da Rua Padre Garcia Velho com a Avenida Pedroso de Morais. É ali que está o Giro, um bar que nasceu para homenagear a boemia paulistana ao mesmo tempo em que funciona como um despretensioso ponto de encontro de quem mora ou trabalha na vizinhança. Aberto de segunda a segunda, o Giro deixa que seu pet entre em qualquer espaço -- e ainda serve água para deixá-lo fresquinho até nos dias mais quentes. Para abrir o apetite e acompanhar o chope gelado, que é oferecido em sistema volante nas mesas, como nos bares mais clássicos da Vila Madalena, há porções como a de bolinho de arroz (R$32, seis unidades), a de bolinho de carne (R$32, seis unidades) e a de pastéis (R$32, seis unidades), que podem ser recheados com queijo da Canastra, com carne ou vir em porção mista. Também são ótimos tira-gostos a barriga de porco frita (R$44), as croquetas (R$22, quatro unidades), que ganham versões verde ou caipira, o queijo coalho assado com com pimenta biquinho e mel (R$50), finalizado com castanha do pará e especiarias, os camarões al ajillo (R$78, quatro unidades), a lula à dorê (R$75), acompanhada de maionese e limão, e as tiras de carne ao molho rôti (R$60), que ganham companhia de pão.

Onde: R. Padre Garcia Velho, 26, Pinheiros. 98701-7810. Seg., 12h/15h; ter., 12h/15h e 18h/0h; qua. e qui., 12h/15h e 18h/1h; sex., 12h/1h; sáb., 13h/1h; dom., 13h/22h.

Giro é pet friendly em sua essência Foto: Laís Acsa

Frê RestoBar

O Frê Restobar mistura os conceitos de restaurante e bar com um cardápio interessante, com opções que vão desde pizzas, passando por sopas e até pratos mais requintados -- sem falar dos drinques autorais da casa, além dos clássicos. Enquanto isso, o pet friendly do restaurante Frê começa pelo nome: vem de um cachorrinho, encontrado abandonado e que, apesar de assustado no início, foi entendendo que pode brincar, correr e comemorar. “Ele viu que vale a pena compartilhar sua vida com as pessoas. Por isso se tornou símbolo que representa a amizade sincera”, explica a casa. Para o cachorro, uma boa experiência na casa: é oferecido um biscoito para cachorros e tem um bebedouro na área externa.

Onde: Rua Tupi, 228, Santa Cecília. 95047-1200. 19h/23hs (sáb., 13h/23h45; fecha aos domingos).

Sanduíches e hambúrgueres em espaço pet friendly

Néctar

A Néctar segue o estilo “fast casual food”, com uma atmosfera diferente dos restaurantes de fast food e de olho na comida saudável. O cardápio inclui wraps 100% artesanais e feitos com massa de fermentação natural (R$ 32,50 - R$ 39), saladas (R$ 37 - R$ 42,50), bowls (R$ 45,50 - R$ 47,50), pokes (R$ 39,50), tortinhas salgadas (R$ 26,50 - R$ 29,50), açaí (R$ 19,90 - R$ 32,50), sorvetes (R$ 19), milkshakes (R$ 22,50) e super juices (R$ 18). Tudo muito leve e fresco, perfeito para a primavera, estação que está chegando. Eles oferecem bebedouro com água para os animais e, ainda, uma área externa que comporta vários pets.

Onde: Av. Pedroso de Morais, 1485, Pinheiros. 11h às 23h (sáb., e dom., 9h às 23h).

Frank & Charles

O hambúrguer da Frank & Charles é uma delícia -- e você pode aproveitar com o seu pet. O local conta com cadeiras do lado de fora e, apesar de um pouco apertado, dá para ficar confortavelmente ali. Enquanto isso, no cardápio, uma coisa melhor que a outra. É muito bom o Bit spicy (R$ 33,50), feito com carne Angus de 140g, queijo Monterey Jack, geléia de bacon e maionese artesanal de sriracha. Também é muito gostoso o Classic (R$ 33), com carne Angus de 140g, queijo cheddar, alface, tomate e maionese artesanal de manjericão, servido no pão de brioche artesanal. Também vale inovar e pedir as deliciosas panquecas.

Onde: Rua Tinhorão, 130, Higienópolis. 3624-8763. 11h30/15h30 e 18h30/22h (sex. e sáb., 18h30/23h).

Hambúrguer do Frank & Charles ( Foto: Marinho Rodrigues)

The Taco Shop

Com a proposta de oferecer pratos típicos do Sul da Califórnia, a The Taco Shop oferece um cardápio com pratos leves e saudáveis, feito com ingredientes frescos e preparados na hora. De entrada, não deixe de pedir os famosos Nachos (R$ 33,70), que consiste em tortilhas chips, creme de queijo e bacon, acompanhados de salsa, guacamole, sour cream e feijão cali. Os pratos principais podem ser categorizados em: burritos, tacos, saladas e bowls. Destaque para o Burrito Califórnia (R$ 32,90 - R$ 52,70), que leva sour cream, queijo, molho especial da casa, salsa fresca, batata frita e proteína de preferência (peixe, camarão, frango carne ou vegetais). Vale ressaltar também o Taco Gourmet (R$ 32,90 - R$ 52,70), feito com queijo tostado, salsa fresca, molho especial, fatias de avocado, bacon e proteína à sua escolha. Para adoçar, a pedida é Churros de Doce de Leite (R$ 18,90). A varanda é coberta, funcionando até mesmo em dias de chuva. E há bom espaço para o pet.

Onde: Rua Jesuíno Arruda, 512, Itaim Bibi. 11h/22h.

Brunch ou café da tarde pet friendly

Locale Caffé

O espaço do Locale Caffé é agradável: arejado, iluminado, com um ar europeu. Os cães podem entrar dentro do espaço, ficando na área logo à frente, coberta da chuva e do frio -- há bastante espaço, mesmo com as mesas próximas. Além de água na frente da casa, ainda tem cenourinhas em tirinhas para os amigos de quatro patas. No cardápio, nos dias mais quentes, vale a pena pedir o Cioccolato (R$ 18) ou, um pouco mais forte, o Carajillo (R$ 32), que leva café e Licor 43. Não se esqueça de, no final, pedir um cannoli (até R$ 14).

Onde: R. Manuel Guedes, 349, Itaim Bibi. 94140-4371. 9h/00h (seg., 9h/18h; ter., 9h/23h; dom., 9h/22h).

Panificio Luce

O pão é o protagonista que aparece em diversas receitas: desde o café da manhã com a família até o happy hour com amigos ou um jantar mais romântico com vinho à luz de velas. No menu, a gastronomia Italiana contemporânea reina através de pratos originais e revisitados, todos feitos com ingredientes de alta qualidade. A panificação é executada por Rodolfo Nunes, chef padeiro experiente. Assim como o “irmão” Luce Trattoria, a casa recebe bem o seu amigo de quatro patas, com atenção e petiscos.

Onde: Alameda Tietê, 161, Cerqueira César. 98135-1009. 8h30/22h (sex., 8h30/23h; sáb., 7h/23h; dom., 7h/17h; fecha 2ª).

Botanikafé

“Brunch all day”. Essa é a premissa do Botanikafé, que serve brunch o dia todo. A casa tem a natureza como uma de suas premissas básicas e, com isso, os pets também acabam participando da rotina da casa -- eles podem, inclusive, pedir um petisco saudável para cachorro, feito de abacate, aveia, banana e maçã (R$ 6). Para os humanos, no cardápio, vale a pena pedir a Avotoast (R$ 27), o mexido clássico (R$ 27) e o banana bread (R$ 20).

Onde: Al. Lorena, 1765, Jardins. 3064-6570. 8h/23h.

Sorveteria pet friendly

Albero dei Gelati

A Albero dei Gelati é uma sorveteria que está sempre cheia, com filas e mais filas. Do lado de fora, porém, há um espaço agradável onde você pode ficar com seu pet. Só atenção: o local geralmente está cheio, por isso é indicado que seu pet seja tranquilo. Sobre o cardápio, a casa tem uma proposta totalmente diferente: gelatos agrícolas. Com sede na Itália e com duas unidades em São Paulo, a Albero produz gelatos ao modo italiano, mas com base em ingredientes locais, vindos de produtores próximos. Os sabores variam, mas são boas as pedidas de gelatos como o de chocolate com cachaça, do queijo Canastra com mel e castanha de caju e o de spirulina verde (uma alga) com infusão de flores. Os preços? Seja no copinho ou casquinha, sai por R$ 14, o pequeno; R$ 18, o médio; R$ 24, o grande.

Onde: R. Joaquim Antunes, 391, Pinheiros. 95824-3818. 12h/20h (6ª a dom. 10h/22h).

Albero dei Gelati ( Foto: Bruno Geraldi)

Stuzzi

Inaugurada em 2008, na Vila Madalena, a Stuzzi conta com mais de 100 sabores que se alternam nas vitrines respeitando a disponibilidade da matéria prima de acordo com a época do ano. De acordo com a casa, todos os sabores são artesanalmente desenvolvidos com pouquíssimo açúcar e alguns deles não levam nenhum ingrediente de origem animal na sua formulação. Aliás, a Struzzi chegou a ter a Veganeria, sorveteria totalmente voltada para produtos sem insumos animais. Mas, em 2021, a casa fechou e foi absorvida pela matriz, que passou a oferecer um maior número de sorvetes veganos. Dentre os destaques, gelato de mousse de mirtilo, chocolate 70% e o de iogurte com maçã verde. No copinho ou na casquinha, a casa cobra R$ 14,90 a cada 100 gramas. A caixa de meio litro sai por R$ 64. O cachorro é permitido na área externa, agradável e arborizada para ficar com seu amigo.

Onde: R. Harmonia, 1198, Vila Madalena. 3815-8887. Todos os dias, 8h/20h. Delivery via iFood.

Le Botteghe Di Leonardo

Com três lojas em São Paulo, a marca com sede na Itália apresenta uma linha de gelatos produzidos a partir de preceitos da gelateria italiana. Na vitrine, clássicos como pistache siciliano e stracciatella de amarena (à base de fiordilatte e calda de cerejas), além de sabores à base de produtos locais. É o caso de sorbettos de cambuci, cupuaçu e de caju. A casa tem um parklet do lado externo, onde os pets são bem-vindos -- o balcão também é virado para fora, para que você possa comprar o sorvete sem se separar do seu amigo. Ah, e outra dica: a casa tem o sorvete Peppino, para pets, com iogurte natural, mel e fruta.

Onde: R. Oscar Freire, 42, Jardim Paulista. 2528-2000. 13h/21h (6ª e sáb. 13h/22h. dom. 12h/ 21h).

Walnut

Discípula do mestre sorveteiro Francisco Sant’Ana, da Escola Sorvete, a confeiteira Mariana Paschoarelli apresenta nos dois endereços da Walnuts (a filial fica na Vila Clementino) uma linha de sorvetes elaborada com produtos naturais e sazonais. Entre os sabores que se revezam na vitrine, destaque para o de café com cardamomo e nibs de cacau e o de bolo de cenoura mesclado com calda de chocolate. O de flocos de cookies é sabor fixo do menu. Os pets podem ficar na área externa, agradável quando o clima colabora com o passeio.

Onde: R. Morgado de Mateus, 195B, Vila Mariana. 5082-1824. 12h/19h30.