Ama uma boa pizzaria? Almoço é seu momento predileto para comer? Mora em São Paulo? Se sua resposta foi sim para todas as perguntas, temos uma boa notícia para te contar. A La Braciera passou a abrir para o almoço e está servindo pizzas e massas feitas com receitas italianas originais.

O chef Pasquale Cozzolino, que foi premiado no 50 Top Pizza com seu restaurante Ribalta, decidiu dividir algumas de suas receitas de massas italianas para o paulistano conhecer sem sair da cidade. Entre os sabores, estão o fettuccine alla bolognese (R$ 62), Spaghettone Bandiera com tomate, stracciatella e pesto (R$ 67), Tonnarelli Cacio e pepe com crosta de pecorino (R$ 73), e, La Regina Spaghetti Carbonara com crispy de guanciale (R$ 81). Pudim de leite, pannacotta, tiramisu e cheesecake são as sobremesas e cada doce sai por R$15.

Serviço

Alameda Lorena, 1040, Jardins. (11) 94114-1120 e (11) 5990-2158. Seg. à sex. (12h às 15h e 18h às 23h), sáb. e dom. (12h às 16h e 18h às 23h)

Rua Conselheiro Brotero, 1120, Higienópolis. (11) 94114-1120 e (11) 5990-2158. Seg. à sex. (12h às 15h e 18h às 23h), sáb. e dom. (12h às 16h e 18h às 23h)

Rua Conselheiro Saraiva, 664, Santana. (11) 94114-1120 e (11) 5990-2158. Seg. à sex. (12h às 15h e 18h às 23h), sáb. e dom. (12h às 16h e 18h às 23h)

Rua José Jannarelli, 437, Morumbi. (11) 94114-1120 e (11) 5990-2158. Seg. à sex. (12h às 15h e 18h às 23h), sáb. e dom. (12h às 16h e 18h às 23h)