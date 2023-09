Enfeitada com frutos do mar e finalizada com toques de açafrão, a paella valenciana exige um preparo metódico. A ordem e o frescor dos ingredientes durante a elaboração do prato impactam diretamente na coloração e, principalmente, no sabor da paella.

Manipular o arroz bomba espanhol também não é uma tarefa fácil. A paella exige do cozinheiro um mix de paciência e paixão, que se encontram em muitas nuances dessa receita querida por muitos brasileiros.

Pensando em você, que está querendo saborear uma paella de respeito, selecionamos cinco lugares em São Paulo que servem esse prato típico da culinária espanhola como ninguém.

Paellas Pepe

Servindo paella de qualidade há 22 anos, o restaurante localizado no Ipiranga utiliza arroz parboilizado em vez do arroz bomba espanhol. Por mais que a receita não seja autêntica, a colunista do Paladar Patrícia Ferraz considera a Paellas Pepe como a melhor da cidade. Na casa, a Paella Marinera (R$ 299) e a tradicional Paella del Pepe (R$ 95) são os destaques.

PUBLICIDADE

Onde: R. Bom Pastor, 1.660 | 3798-7616 | 3ª a dom., 12h/16h e 19h/23h (fecha 2ª).

La Paella

Esse restaurante da zona sul é comandado pelo chef Pedro Soriano, que é natural de Valência, berço da paella tradicional. Os holofotes da casa estão voltados para a Paella Valenciana (R$ 77), que leva arroz com açafrão, coxas de frango, anéis de lula, filé mignon, camarões e mexilhões. A Paella Negra (R$ 89), uma das mais pedidas, também é destaque no restaurante. O prato é temperado apenas com tinta de lula e acompanha camarões, lulas e um molho aioli.

PUBLICIDADE

Onde: R. Antônio de Macedo Soares, 1369 - Campo Belo | (11) 2893-4180 | 3ª a dom., 12h/15h e 17h/00h (fecha 2ª)

Paella Valenciana Foto: Milena Duzzi

Tanit

Comandado pelo chef Oscar Bosch, o Tanit tem um ambiente bem iluminado e uma agradável varanda externa, que remetem ao clima do litoral espanhol. No cardápio, o arroz negro com polvo a la plancha (R$ 142 ) e o arroz del mar na ‘’lata’' (R$ 219) são ótimas opções para quem busca um prato rebuscado e delicioso.

Onde: Rua Oscar Freire, 145 | (11) 3062 6385 | 3ª a 6ª, das 12h/16h e 19h/00h | Sábado das 12h às 17h e das 19h00 às 00h | Domingo, das 12h às 17h.

PUBLICIDADE

La Mochina

Essa dica vai para aqueles que amam desfrutar de experiências gastronômicas no conforto de suas casas ou têm vontade de proporcionar deliciosas paellas para seus convidados. O La Mochina, idealizado por Beto Baptista e Lídia Ramos, terá prazer em ir até sua casa preparar uma paella deliciosa para você (R$ 130 por pessoa). A mais famosa da dupla é a valenciana, que leva camarões, lulas, vôngoles, frango e costelinha suína, além de pimentão assado e açafrão. Se quiser com arroz bomba é melhor pedir, senão pode ser feita com arroz comum.

Onde: Encomendas pelo telefone (11) 98911-9742 ou pelo instagram @lamochina .