Alexandre Costa, CEO da Cacau Show, tem 1,4 milhão de seguidores no Instagram e quase 265 mil no TikTok. A filha Isabella Sandes da Costa (conhecida como Isa Dervalli), de 18 anos, tem algo próximo dos 265 mil, mas no Instagram. No TikTok, a conversa muda um pouco de patamar. Isa, como é conhecida na rede social, não apenas tem um número relevante de seguidores - 1,8 milhão -, mas possui um engajamento impressionante: são 52 milhões de curtidas, com vídeos que beiram 20 milhões de visualizações - além de inúmeros comentários nas publicações.

Por lá, Alexandre, que costuma ser mais conhecido como Alê, vira “Xandão”, que é o modo como a filha o chama nas postagens.

Cada um à sua maneira, eles costumam mostrar momentos em família, além de trabalho, sempre com muita descontração. O pai aparece em muitos conteúdos da filha, com almoços, conversas, danças e entrevistas.

A marca Cacau Show também é figura presente nos vídeos de Isa, com produtos, lojas, eventos e até mesmo clientes. Em alguns momentos, até o escritório de Alê - ou Xandão - é palco para os posts.

A rotina de postagens no TikTok é um pouco maior do que no Instagram, mas esta última rede também tem um engajamento a ser considerado. As postagens seguem uma linha semelhante, com momentos da família.

No caso das redes de Alê, o maior foco aparenta ser o Instagram. Os conteúdos também variam entre família e trabalho, com eventos da marca e, claro, doces. Como ambos são amantes de música, isso está bem presente nos perfis dos dois.

O CEO da Cacau Show, Alexandre Costa Foto: Lailson Santos/Divulgação Cacau Show Foto: Lailson Santos/Divulgação Cacau Show

“Dispor-se a viver uma vida pública e transparente engaja e revela. Para o bem e para o mal. Tem gente que não gosta de algumas coisas que a gente faz, mas enfim... as pessoas que têm crenças compartilhadas vão se juntando. Sem dúvida, mídias sociais te ajudam a mostrar quem você é e a disseminar os valores que você tem”, disse o executivo, em entrevista ao Estadão.

O intuito é mostrar a realidade, explica Alê, engajar pela personalidade. O resultado, segundo ele, é uma boa aceitação do público - tanto consumidor quanto dos próprios franqueados, principal linha de negócio da marca. Veja aqui a entrevista do CEO ao Estadão.

“Fizemos uma convenção com quase 2,5 mil pessoas há algumas semanas, e metade do tempo eu passei tirando foto com franqueados. Isso é maravilhoso, mostra que há admiração e respeito pelo trabalho, há conexão.”