‘Meu propósito de vida é ser rico’: Casal larga emprego e fatura R$ 300 mil/mês com venda on-line

Casados e colegas de trabalho numa grande companhia internacional de seguros em São Paulo, Fernanda Micchi e Filipe Cardoso tinham um bom emprego de carteira assinada com 15 e 10 anos de dedicação, respectivamente. Em 2020, eles resolveram fazer uma renda extra com a venda de produtos pela internet. A nova atividade deu certo, deixaram a empresa e hoje faturam R$ 300 mil por mês com um negócio próprio no e-commerce.

O primeiro investimento foi de apenas R$ 400, com os quais compraram 20 unidades de mouse pads para gamers e ofereceram on-line, com ótima aceitação pelos curtidores de jogos eletrônicos. Desde então, não pararam mais. Atualmente com dois filhos, a meta é chegar a R$ 1 milhão por mês em 2026.

Fernanda Micchi e Filipe Cardoso, da Barganha Mix: investimento inicial foi de R$ 400 para começar a vender mouse pads de games na internet Foto: Divulgação

A decisão de buscar novos rumos veio a partir de um curso com Joel Jota, campeão de natação, jurado do programa Shark Tank e mentor de empreendedorismo. Na atividade, o palestrante enfatizava muito a necessidade de se ter um propósito de vida.

“Pensando nisso, sem florear, nossa conclusão foi que nosso propósito de vida era ser rico”, Fernanda conta. “Queremos ganhar dinheiro, pois assim a gente pode realizar outros sonhos, dar melhor qualidade de vida, de estudo para os nossos filhos, viajar o mundo, ter uma velhice saudável.”

Depois de estudar as possibilidades, Filipe se interessou em entrar para o Mercado Livre, popular entre os consumidores que usam os marketplaces, uma espécie de shopping center da internet.

No começo, no próprio local onde moravam, na Vila Formosa, eles mesmos embrulhavam as mercadorias em papel pardo a fim de despachar para os compradores. Com o retorno animador, a linha de produtos aos poucos foi se ampliando.

Continua após a publicidade

A Barganha Mix, nome da loja virtual, ativa desde julho de 2021, está instalada num galpão de 40 metros quadrados. Atua em vários nichos, como fones de ouvidos, produtos eletrônicos, ferramentas, utilidades domésticas e acessórios para celular.

O casal tinha uma trajetória sólida na companhia de seguros, onde se conheceram. Fernanda começou como técnica de segurança e fez faculdade de serviço social. “Fui promovida a assistente social júnior, pleno e sênior. Eu amava a empresa, mas chega um momento em que você não tem mais para onde crescer”, lembra-se ela, hoje com 39 anos de idade.

Filipe teve trajetória semelhante. Iniciou como inspetor de seguros na indústria e comércio, formou-se como engenheiro de petróleo e gás e passou por vários departamentos. Depois de ter o segundo filho e voltar da licença paternidade, ele deu sua guinada. “Fui taxado de louco por pedir as contas e deixar dez anos de companhia”, conta Filipe, 32 anos atualmente.

“Nós dois éramos CLT, mas tínhamos que manter o nosso mínimo”, conta Fernanda Micchi, referindo-se à sigla usada para um contrato fixo de carteira assinado, pela Consolidação das Leis do Trabalho. Uma referência consistia em poder pagar um plano de saúde para a família.

Assim, Fernanda saiu da companhia de seguros, mas Filipe Cardoso continuou lá por mais um tempo a fim de garantir a renda necessária. “Foi a melhor decisão da minha vida”, ela avalia. No início, o casal teve ajuda de um consultor.

O sucesso da Barganha Mix virou “case”. Em julho deste ano, eles subiram ao palco de um evento de grande porte, o Mercado Livre Experience 2023, no Transamerica Expo Center, em São Paulo.

Continua após a publicidade

Agora, nos planos, está começar a importação de produtos diretamente da China. Em outubro, Filipe esteve na Feira de Importação e Exportação, também conhecida como Feira de Cantão, um dos maiores eventos comerciais do mundo, e também visitou Xangai.

“É tudo muito novo para nós. É preciso estudar muito, porque nunca tivemos experiências anteriores de empreender”, avalia Filipe. Nesses estudos, estão incluídos o mundo dos negócios, a relação com os fornecedores, a contabilidade, as regras de tributação, o funcionamento da plataforma de e-commerce e o marketing digital, entre outros aspectos.

À pergunta sobre se já ficaram ricos, Fernanda responde: “Ainda não, mas vamos ficar”.

Cinco passos e cuidados no e-commerce

A experiência da empresa Barganha Mix mostra que os interessados em mudar de rumos profissionais e migrar para o comércio on-line devem tomar muito cuidado com a ilusão de ganhos fáceis e garantia de enriquecimento imediato com o e-commerce.

O novo empreendedor precisa estar preparado até para o risco de quebrar e voltar à estaca zero.

“Não basta largar o emprego para trás e começar vida nova de uma hora para outra”, ensina a cofundadora Fernanda Micchi.

Continua após a publicidade

Com especialização em saúde emocional, Fernanda Micchi enfatiza bastante os atributos pessoais dos empreendedores para que consigam enfrentar as dificuldades e obstáculos.

A seguir, os conselhos de Fernanda para quem está começando no comércio eletrônico, com base na própria experiência.

1. Definir seu propósito – Seu propósito é algo que vai fazer a diferença. É o que leva você a se levantar todos os dias, e seu olho brilhar. O que você quer para sua vida? Se não tiver esse querer, você vai viver todo dia naquela rodinha de hamster e não vai fazer nada acontecer. Encontre seu talento em seu interior, o que vai fazer com ele e o que quer para a sua vida.

2. Planejar e investir – Não basta largar o emprego para trás e começar vida nova de uma hora para outra. É fundamental definir objetivos e prioridades, aonde você quer chegar e como pretende fazer seu negócio acontecer. É preciso também entender a necessidade de investir constantemente – não dá para sair tirando dinheiro da empresa. No começo, tudo que entrava no e-commerce era investido.

3. Conviver com o medo – O medo faz parte. Se você só ficar ali, estagnado, com o seu medo, nunca vai atingir seus sonhos, seus objetivos. Vá em frente com medo mesmo. Tenha coragem. Nem sempre sabemos que determinado produto vai dar certo nas vendas, mas arriscamos. É próprio do empreendedorismo.

4. Gerenciar as emoções – É preciso aprender a lidar com as emoções, como a raiva. Um exemplo é o relacionamento com o cliente e o fornecedor. Às vezes, eles vêm soltando fogo, e você nem sempre está num bom dia. E pode ter erro seu mesmo. É hora de respirar, controlar, não vale a pena ficar o dia inteiro estressado.

5. Pensamento positivo – Nem todos os dias estará tudo bem com seu negócio, mas vai dar certo, você vai conseguir bater a meta fixada na sua loja. Mas não adianta só ficar falando, ficar com o bumbum na cadeira sem agir. Para cada pensamento positivo, é necessário ter no mínimo três ações focadas naquilo em que se acredita.