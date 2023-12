O ano de 2003 ficará marcado pela explosão de ferramentas de inteligência artificial (IA) colocadas à disposição de empresas das mais diferentes áreas de atuação. No e-commerce, as novas plataformas já estão sendo usadas em larga escala, mesmo que esses aplicativos ainda se encontrem em fase experimental de implantação.

O publicitário Fernando Souza, consultor e professor de negócios digitais, marketing e inovação, com mais de duas décadas de atuação, selecionou oito entre essas ferramentas, que podem aumentar a produtividade especificamente das empresas de e-commerce.

“A inteligência artificial é como um carro, que faz você chegar bem mais rápido ao seu destino”, compara Fernando Souza, autor de “Metaverso e Web 3.0 – A Evolução do Marketing Digital ao MetaMarketing”, lançado pela editora Matrix, este ano.

Fernando Souza, publicitário, consultor e professor de negócios digitais, marketing e inovação Foto: Divulgação/Marcos Pereira

De fato, as ferramentas indicadas por ele encurtam caminhos e facilitam a vida de donos ou profissionais que atuam em pequenas e médias empresas. Um exemplo é a possibilidade de criação de uma campanha básica de marketing digital em uma tarde por um só profissional, esforço que demandaria dias de trabalho de uma equipe.

No pacote, destaca-se o ChatGPT, que há pouco mais de um ano inaugurou a nova era da IA no mundo. O trabalho com imagens ganha aceleração e qualidade com os aplicativos Adobe Firefly, Bing Image Creator, Photo Room e MidJourney. O quadro se completa com Gamma (para apresentações), Runway (vídeos a partir de fotos ou ilustrações) e Descript (transcrição e legendagem de vídeos). Confira mais abaixo a descrição de cada uma delas.

Uma das vantagens é que a IA assume tarefas repetitivas, trabalhosas e cansativas, acelerando a produção. “Mas não substituem a criatividade do ser humano”, adverte Fernando Souza.

Ele explica que os aplativos funcionam a partir de um “prompt”, expressão em inglês para um comando que o usuário dá, escrevendo na tela da plataforma. Pode ser um pedido simples de uma só frase ou virar uma demanda mais complexa e detalhada.

A plataforma devolve então a resposta com uma rapidez incrível de segundos ou minutos, que pode ser um texto, uma foto, uma ilustração ou um vídeo. Se o usuário não estiver satisfeito pode ir dialogando com a ferramenta para conseguir mais detalhes e ajustes, até chegar ao ponto em que considera a entrega satisfatória.

Outro alerta importante é que muito do material fornecido de volta pelas plataformas precisa ser lapidado e revisado, além de se ter sempre o olhar atento para a checagem das informações recebidas e para evitar o plágio.

A seguir, um resumo de cada uma das oito indicações de Fernando de Souza.

1. ChatGPT – Com ampla variedade de aplicações, ajuda a criar uma campanha inteira de marketing digital para o e-commerce, do planejamento às peças finais. Exemplos: escolha de palavras-chave; construção de personas; elaboração de posts para redes sociais; redação de textos persuasivos no estilo de “copywriting” e “gatilhos mentais”, além de preparação de anúncios. A versão 3.5 é gratuita.

2. Adobe Firefly – Um dos principais geradores gratuitos de cenas com base em fotos e ilustrações, pertence ao sistema Adobe, a maior referência em design gráfico. Com muita versatilidade, executa imagens exclusivas para vitrines das lojas online, banners e posts, fornecendo quatro versões de cada prompt, para download e uso.

3. Bing Image Creator – Também faz geração de imagens, com o diferencial de ter à disposição a enorme capacidade criativa da OpenAI, a empresa do Chat GPT e da Dall-e. Responde com bons resultados a comandos fáceis como “fazer uma foto de uma modelo em ambiente de moda em Paris”. Esteve na onda recentemente, com figuras de pessoas no estilo Disney Pixar.

4. Photo Room – Essencial no tratamento de fotos de produtos para o comércio eletrônico, a começar pela remoção de fundos. Atende, portanto, a diversos marketplaces, espécie de shopping center virtual, que normalmente exigem imagens com branco atrás das mercadorias. Por outro lado, para outras destinações, o aplicativo permite trocar ou acrescentar cenários, de Natal, praia ou restaurante, por exemplo.

5. MidJourney – Um dos mais populares, é o responsável pelas imagens de grande qualidade que circulam atualmente na internet, entre elas a do papa Francisco fashion, usando um “puffer” branco. No e-commerce, serve para desenvolver cenas que possam ilustrar um conceito, por exemplo. Caiu no gosto também de profissionais avançados de design gráfico. Propicia emprego de escolas artísticas específicas e causa impacto com o estilo hiper-realista. O domínio das suas funcionalidades leva mais tempo, mas compensa o investimento em tempo de aprendizado.

6. Gamma – Ideal para formular e executar apresentações do tipo PowerPoint, a partir da introdução do briefing e das informações. Auxilia os profissionais que trabalham no setor a mostrar uma campanha para aprovação, incluindo planejamento, peças e investimentos. Há templates para o visual, incluindo páginas com marcadores, linhas do tempo, ícones variados, flechas, números em círculos ou barras, entre outros recursos típicos das apresentações.

7. Runway – Transforma imagens estáticas de mercadorias em vídeos, adequados para uso em redes sociais, como o formato “reels” do Instagram ou clips curtos. É o caso de pegar uma foto de um produto e colocar movimento no cenário ou em pequenos gestos de uma pessoa que o esteja segurando, a partir de configurações similares a de uma câmera em várias direções. Vale para ilustrações, com efeito próximo de um desenho animado.

8. Descript – Tem função bem prática na legendagem de vídeos para uma loja virtual, transformando áudio em texto e aplicando sobre a peça. Muita gente assiste filmes curtos em redes sociais com o som desligado, acompanhando as falas e narrações pelos letreiros. Além de reforçar a explicação dos conteúdos, a transcrição pode ter outras finalidades, como servir de base para os textos dos posts nas redes sociais. Também faz traduções de legendas.