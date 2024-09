Com o desenvolvimento do Kit Livre – um equipamento que suporta qualquer peso e, ao ser acoplado na cadeira de rodas, transforma-a em um triciclo motorizado elétrico, com uma autonomia média de 25 quilômetros de deslocamento e que permite acessar calçadas danificadas, descer e subir guias, andar sob grama e em terrenos arenosos –, os empreendedores realizam, atualmente, 60 vendas mensais do kit. Entre os clientes, 65% têm idade entre 25 e 45 anos, e apresentam paraplegia ou tetraplegia ocasionadas por lesão medular, poliomielite, mielo, ELA e amputação de membros inferiores A empresa tem usuários em 24 Estados brasileiros e em países como Argentina, Uruguai, Alemanha, Estados Unidos e Austrália.

Vale lembrar que a Lei de Acessibilidade garante o direito básico de ir e vir, entretanto, a realidade cotidiana das pessoas com deficiência é enfrentar dificuldades para acessar – com segurança e autonomia – os espaços públicos e coletivos. As calçadas são mal projetadas ou malconservadas; parte dos transportes públicos ainda não segue as adequações legais. É nesse contexto que o Kit Livre desempenha um papel fundamental para garantir acessibilidade e preservação de direitos.