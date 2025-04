Opinião | Estudo sobre mobilidade social aponta temas para atuação de negócios de impacto

A Tese de Impacto pela Mobilidade Social - Caminhos de atuação dos negócios de impacto para a prosperidade socioeconômica no Brasil – conduzida pela Fundação Grupo Volkswagen e pela Artemisia, com apoio técnico do Instituto Veredas – traçou um mapa consistente dos principais desafios da temática no país, além de construir um radar de demandas e alavancas no qual modelos de negócios inovadores têm atuado. O conteúdo traz, ainda, recomendações valiosas para que o ecossistema possa apoiar os empreendedores que têm se dedicado a construir soluções inovadoras para combater as desigualdades sociais e econômicas.

A Tese conta com quatro blocos: Compreendendo a Mobilidade Social (conceitos, contexto e desafios no Brasil); Negócios e Soluções de Impacto (inovações que podem contribuir para a mobilidade social no Brasil); Radar de Demandas (como contribuir para o avanço de inovações e negócios de impacto no tema); e Recomendações (conclusões, diretrizes e orientações práticas). Neste artigo, ressalto os pontos que me chamaram a atenção na primeira metade do estudo.

Juliana Campedelli, uma das coordenadoras da Tese de Impacto pela Mobilidade Social - Caminhos de atuação dos negócios de impacto para a prosperidade socioeconômica no Brasil. Foto: Divulgação/Fernando Siqueira

PUBLICIDADE Na busca por ajudar o leitor a aprofundar a compreensão sobre o tema, o primeiro capítulo se dedica a explicar os principais conceitos sobre mobilidade social. Em conversa com Juliana Campedelli – gerente de Conhecimento da Artemisia e uma das coordenadoras da Tese –, ela comenta que o Brasil é marcado por desigualdades sociais profundas, por isso, a capacidade de um indivíduo ou uma família ascender economicamente esbarra em uma série de desafios complexos e interligados. “Em uma sociedade com mobilidade social plena, qualquer pessoa, independentemente da sua origem, poderia alcançar uma determinada posição social. No entanto, isso raramente é possível, especialmente em países do Sul Global, como o Brasil”, afirma, acrescentando que a mobilidade social depende de uma combinação de múltiplos fatores atravessados por desigualdades: ao nascer; na infância e adolescência; na vida adulta; e nos territórios. “Para gerar real transformação, são necessárias estratégias para as diferentes etapas do ciclo de vida”, salienta Juliana.

Dado o cenário complexo, Juliana alerta que não há a pretensão de que os negócios de impacto, tecnologias e inovações sociais resolvam os problemas da desigualdade e da baixa mobilidade social diante das complexidades, limitações e da impossibilidade de atuação em determinados problemas, já que soluções criadas por negócios não existem para substituir as ações essenciais do Estado. Porém, ressalta que tais soluções podem atuar em lacunas específicas e aportar inovações importantes à sociedade.

