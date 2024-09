Educação empreendedora e para o futuro do trabalho são dois dos pilares de atuação do Grupo Besouro de Fomento Social, fundado há 15 anos por Vinicius Mendes Lima, em Porto Alegre. Reconhecida pelo fomento ao empreendedorismo da base da pirâmide no Brasil, a iniciativa desenvolveu o método de formação By Necessity, que faz uso de conhecimentos empíricos dos alunos para disseminar ensinamentos de gestão e administração de negócios. Desde a criação, a iniciativa de impacto social já capacitou 200 mil pessoas no Brasil por meio de parcerias com governos e empresas.

PUBLICIDADE Mendes iniciou a própria jornada empreendedora aos 12 anos. Morador de Vila Nova, bairro periférico de Porto Alegre, vendia crepe em frente a uma escola particular – a ideia surgiu após ver filas para a compra desse alimento em uma praia do litoral gaúcho. Em pouco tempo, o negócio – iniciado com capital da avó, que o ajudou a comprar uma máquina usada – cresceu ao ponto de ter “representantes” do negócio em outros cinco estabelecimentos de ensino. Do crepe a office-boy, digitador, vendedor de cartões comemorativos e organizador de festas de formatura, o ímpeto de empreender sempre esteve presente. Hoje, o grupo é formado por um instituto sem fins lucrativos e por uma agência. As iniciativas são responsáveis por disseminar o método de capacitação empreendedora.

Vinicius Mendes Lima, fundador do Grupo Besouro de Fomento Social, cresceu em um bairro periférico de Porto Alegre; hoje, apoia empreendedores em 27 países. Foto: Divulgação/Iago Leon

O Instituto Besouro atua em parceria com o setor público, participando de editais para oferecer treinamento empreendedor. A Agência Besouro, por sua vez, é um negócio de impacto que atende empresas privadas, aplicando o programa de capacitação para potencializar o desenvolvimento de comunidades no entorno dessas companhias, que são remunerados por isso.

Os cursos ministrados pelo Grupo Besouro são gratuitos e os alunos saem com um plano de ação pronto para abrir o negócio – que recebe monitoria nos três primeiros meses. De acordo com Lima, os nano e micronegócios criados pelos alunos têm índice de sucesso de 70%, ou seja, a cada 10 deles que passam pela qualificação, sete permanecem abertos no primeiro ano.

Publicidade

Em 2023, a formação beneficiou, em São Paulo, 8.345 jovens de 139 bairros; foram criadas 341 turmas dentro do projeto Meu Trampo, conduzido para a Prefeitura de São Paulo. Em 2024, serão mais 10 mil vagas.

A metodologia By Necessity consiste na formulação de negócios a partir da definição de 10 etapas: Meu Sonho, Meu Perfil, Minhas Possibilidades, Meu Negócio, Minha Marca, Meu Mercado, Minhas Vendas, Meu Time, Minhas Finanças e Minha Análise.

O final da jornada compreende a formulação de um plano de ação. O método é o pilar do curso de empreendedorismo, oferecido e replicado no formato white label para empresas, governos e organizações. As aulas abordam temas como criação de marca, desenvolvimento do produto, projeção de vendas, pesquisa de mercado, levantamento de custos, divulgação do negócio e conceitos financeiros.

O curso é realizado em apenas cinco dias – período no qual os alunos saem com um plano de negócios pronto para ser executado –; esses novos empreendedores são acompanhados por consultores durante 90 dias. Depois disso, as novas “empresas” são monitoradas por mais um ano.

“Na metodologia, o estudante aprende os princípios básicos da administração, com o objetivo de promover a abertura de pequenos negócios a zero ou baixo custo. A linguagem e as ferramentas utilizadas permitem que pessoas com qualquer grau de instrução acompanhem as aulas e terminem o curso com o próprio negócio”, explica Mendes. Ele acrescenta que tanto o primeiro livro – “A riqueza das favelas: o poder econômico da multidão escondida entre morros e vielas” – quanto a Besouro de Fomento Social nasceram durante o seu mestrado na Universidade de Ciências Empresariais e Sociais (UCES), em Buenos Aires (Argentina). Ambos são fruto do objetivo de fornecer ferramentas para que potenciais empreendedores em situação de vulnerabilidade social e econômica pudessem prosperar.

Publicidade

Sobre o nome do grupo – Besouro –, ele conta que foi inspirado nesses insetos: “resilientes e adaptáveis a qualquer ambiente, como os microempreendedores”.