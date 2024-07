A Economia Prateada, inclusive, contribui substancialmente com o Produto Interno Bruto (PIB) de vários países. Na América Latina e no Caribe, participa com 40% do PIB da Argentina e Colômbia; 39% do Brasil e do Chile; e 28% do México. A estimativa é que movimente, aproximadamente, 22 bilhões de dólares anuais no mundo.

As empreendedoras contam que a reflexão de que os dados são o novo petróleo do mundo – e compreender que os consumidores 50+ são o combustível para o futuro dos negócios – tem inspirado ambas a desenvolverem metodologias voltadas a aprofundar conhecimentos sobre os comportamentos dos maduros e gerar conexões relevantes entre as marcas e esse público de forma personalizada. A expertise do negócio de impacto chamou a atenção não só de grandes empresas, como também do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que firmou uma parceria com a startup para a produção do estudo “La Economía Plateada en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay”, lançado no dia 20 de julho de 2024.