Desde o início de julho, a modalidade de microfranquias passou a contemplar negócios com investimento mínimo inicial de até R$ 135 mil. A mudança representa um aumento de 28,6%, em comparação com o limite anterior de R$ 105 mil. Essa definição é feita pela Associação Brasileira de Franchising (ABF).

A nomenclatura não tem nenhum efeito prático, mas funciona como um guia para quem busca uma franquia, permitindo a identificação de negócios com valor de investimento mais acessível. “É um termo mercadológico, que explica que a franquia é acessível a ele também”, explica a vice-presidente da Associação Brasileira de Franchising (ABF), Adriana Auriemo.

Ela conta que apesar de mais baratas, as microfranquias não se restringem a modelos de trabalho home-based, como são chamadas as operações que não necessitam de um espaço físico dedicado. A maior parte delas, inclusive, conta com unidades físicas.

Casa de bolos é maior franquia de venda de bolos do País e possui unidades consideradas como microfranquias Foto: Casa de Bolos/Instagram

“As microfranquias são franquias mais enxutas, que geralmente têm o franqueado mais presente no dia a dia”, afirma Auriemo. Ela menciona que o setor pode ser divido entre duas modalidades: puras e mistas.

Microfranquias puras: são aquelas onde todas as opções de investimento vão até R$ 135 mil;

são aquelas onde todas as opções de investimento vão até R$ 135 mil; Microfranquias mistas: são as que possuem modalidades com investimento inicial de até R$ 135 mil, mas também outras modalidades com valores mais elevados que não se enquadram como microfranquias.

Confira 3 novas microfranquias

Continua após a publicidade

Confira três franquias que passaram a ser consideradas como microfranquias, após a mudança de classificação da ABF.

Casa de Bolos

Empresa especializada na venda de diferentes tipos de bolos, desde receitas clássicas até bolos de aniversário, tortas e cucas. A rede nascida em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, conta com 450 unidades espalhadas pelo País.

Investimento inicial: R$ 116 mil

Taxas: R$ 900 de royalties e R$ 100 de taxa de publicidade ao mês

Faturamento bruto: R$ 40 mil

Lucro: 20% ao mês

Retorno: 24 meses

Investimento inicial já inclui taxa de franquia de R$ 38 mil e R$ 78 mil de custos de implantação. A Casa de Bolos é considerada uma microfranquia mista e a opção apresentada se refere ao modelo “Loja Mini” da marca. Modelos maiores, como a “Loja Fit” e a “Loja Standard” possuem valores de investimento maiores, que chegam a R$ 172 mil.

Emagrecentro

Continua após a publicidade

Centro especializado em emagrecimento e estética, possui mais de 350 unidades espalhadas por todos os Estados do País. Os procedimentos, que incluem tratamentos de emagrecimento, celulite e gordura localizada, por exemplo, estão entre as opções disponíveis na rede. As atividades são realizadas por especialistas, que podem ser contratados pelo franqueado, ou por ele próprio, caso tenha formação na área.

Investimento inicial: a partir de R$ 121,5 mil

Taxas: royalties de 11% sobre o faturamento bruto mensal

Faturamento bruto: em média R$ 80 mil mensais

Lucro: 50% sobre o faturamento bruto

Retorno: de 6 a 12 meses

A Emagrecentro tem mais de 330 operações, contando com três unidades nos EUA e uma na Espanha Foto: Emagrecentro

O valor referente ao investimento inicial contempla R$ 101,5 mil de taxas de instalação e R$ 20 mil de taxas de franquia. O valor mínimo de cobrança dos royalties é de R$ 5 mil e o máximo de R$ 10 mil.

Magnólia Papelaria

Rede especializada na venda de material de papelaria e pequenos presentes, com foco no estímulo à organização e produtividade. A empresa atua com o modelo de loja em quiosques, instalados em shopping centers.

Investimento inicial: R$ 130 mil

Taxas: 5% de royalties e 1% de taxa de publicidade mensais

Faturamento bruto: R$ 49,2 mil

Lucro: 12,6%

Retorno: 23 meses

Continua após a publicidade

Investimento inicial contempla taxa de franquia, quiosque, implantação e estoque inicial.