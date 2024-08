O casal Cláudia Benízia, de 50 anos, e Naldo Galdino, 44, tinha uma lanchonete em João Pessoa (PB), mas o negócio não estava indo bem. Resolveram trocar de ramo, abrir a Funerária Paraíso e depois a Paraíso Flores. Os dois negócios, que funcionam um ao lado do outro, estão rendendo e hoje faturam R$ 35 mil por mês no total. O destaque do negócio é a especialização em arranjos florais e o atendimento personalizado.

Em 1999, Cláudia e Naldo abriram uma lanchonete que oferecia uma variedade de refeições, de almoços a jantares e cafés. "Passamos cinco anos na lanchonete, e apesar de nos dedicarmos intensamente, as coisas não estavam funcionando como esperávamos. Em 2004, decidi sair do negócio e me dedicar exclusivamente à funerária", revela Cláudia. Durante esse período, o casal enfrentou dificuldades financeiras, que incluíam a venda do carro e a necessidade de juntar todas as economias para conseguir seu próprio espaço e sair do aluguel. "Foi um período de sacrifícios, mas era necessário para conseguir nosso próprio local", lembra.

A funerária, uma das primeiras iniciativas do casal, continua a operar e oferece uma média de 20 a 30 serviços funerários por mês, com tickets variando entre R$ 2.000 e R$ 8.000.

“Trabalhar com funerária era algo que já fazia parte da minha vida antes de começarmos com a floricultura. Isso trouxe credibilidade e experiência valiosa para os nossos negócios”, explica Galdino.

Foi durante um período de dificuldades financeiras que Naldo começou a aprender a fazer arranjos florais. “Nos tempos difíceis, Naldo se dedicou a aprender arranjos florais, o que despertou nosso interesse em investir na floricultura. A Paraíso Flores surgiu como uma oportunidade de recomeço e um sonho que se concretizou”, diz Benízia.

Naldo Galdino e Cláudia Benízia são donos de funerária e floricultura em João Pessoa (PB). Foto: Arquivo Pessoal

Em datas comemorativas como o Dia dos Namorados, a demanda por flores pode aumentar em até 500%.

“O movimento no Dia dos Namorados é realmente impressionante. Um buquê de rosas vermelhas, que vendemos atualmente a R$ 75, pode ter até 250 pedidos por dia”, afirma Benízia.

Cláudia e Naldo recebem o apoio de toda a família, o que contribui para o sucesso dos negócios. “Criar seis filhos – três nossos e três da minha irmã que faleceu – foi um grande desafio, mas também nos ensinou a importância da união familiar. Nosso sucesso é o resultado de muito esforço e dedicação, e é incrível ver como toda a família se envolve e ajuda”, conclui Benízia.

Avaliação de clientes

Ambos os estabelecimentos do casal receberam uma classificação média de 4,4 de 5 estrelas no Google, e tiveram mais de 50 avaliações até a publicação desta matéria. Os comentários destacam a qualidade do atendimento.

Os autores das notas concedidas não podem ser verificados. Eventualmente, comentários positivos ou negativos podem ser uma ação a favor ou contra a empresa.

No site Reclame Aqui, as empresas não têm avaliação.

Tendências e inovações no mercado de floricultura

Vinicius Barreto, vice-presidente da vertical Scale Up, da 300 Ecossistema de Alto Impacto, destaca os pontos principais para o setor de floriculturas:

Tendências e dicas

Sustentabilidade e produtos ecológicos: A sustentabilidade está se tornando uma prioridade. Empreendedores devem adotar práticas ecológicas, como cultivo orgânico, embalagens biodegradáveis e gestão eficiente do uso da água.

Personalização e experiências: A demanda por produtos personalizados cresce. Os consumidores buscam arranjos que reflitam seus gostos e estilos pessoais, tornando a personalização um diferencial importante.

Digitalização e e-commerce: O avanço da tecnologia e o crescimento do e-commerce estão transformando a compra de flores. Investir em plataformas digitais e soluções tecnológicas pode expandir o alcance e melhorar a experiência do cliente.

Integração com tecnologia: Usar tecnologia pode diferenciar sua floricultura. Ideias como QR codes em arranjos que direcionam para vídeos de cuidados ou mensagens personalizadas, e aplicativos que permitem visualizar arranjos no ambiente do cliente, são exemplos de inovação.

Apresentação impactante: A forma como os arranjos são apresentados pode elevar a experiência do cliente. Utilizar embalagens elegantes e personalizadas, como caixas sofisticadas e papéis reciclados, adiciona valor e cria uma experiência memorável.