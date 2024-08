Luz Silva, aos 42 anos, nasceu em Olinda, Pernambuco, e cresceu em uma família humilde. Desde cedo, enfrentou grandes desafios, trabalhando para ajudar a sustentar a família, composta por pais analfabetos que viviam abaixo da linha da pobreza. Com um investimento inicial de apenas R$ 232, Luz iniciou seu empreendimento na área de moda evangélica. Hoje, ela fatura R$ 200 mil por mês com sua loja, que envia mercadorias para todo o Brasil e até para fora.

Uma infância marcada por desafios e superação

"Desde pequena, a vida me ensinou a ser forte. Eu conheci papel higiênico com 13 anos e passei fome. Trabalhei em tudo o que pude para ajudar minha mãe, mesmo sem saber o que significava empreender", lembra. A infância de Luz foi marcada por dificuldades severas, incluindo um abuso aos 8 anos e o colapso mental de seu pai aos 10 anos. "Meu pai teve uma crise mental e eu me vi forçada a assumir responsabilidades que estavam além da minha idade. Isso me fez empreender sem saber exatamente o que estava fazendo, vendendo qualquer coisa para ferros-velhos e ajudando minha mãe como podia."

Luz Silva, criadora da loja Luz Modas, de Olinda (PE), especializada em moda evangélica. Foto: Divulgação/Luz Modas/Jackson Silva

Após concluir o magistério e trabalhar como professora de educação infantil, Luz decidiu investir em sua educação e se formou técnica em enfermagem. Mais tarde, ingressou na segurança pública, prestando concurso para a Polícia Militar de Pernambuco, onde trabalhou por 14 anos e alcançou a posição de sargenta.

O sonho de empreender e o primeiro investimento

“Sempre tive um desejo ardente de melhorar de vida. A determinação me levou a buscar várias formações e empregos, mas minha verdadeira paixão sempre foi empreender”, destaca.

Em 2017, Luz decidiu empreender. Com um investimento inicial de R$ 232, comprou seis peças de roupa para vender de porta em porta, com a meta de vender pelo menos uma peça por dia.

“No começo, eu vendia as roupas fiado, algumas pessoas pagavam, outras davam calote. Eu mantinha a esperança de que o negócio crescesse e, felizmente, as vendas começaram a decolar rapidamente”, conta.

Com o crescimento das vendas, Luz decidiu abrir uma loja na sala de sua casa. Comprou um provador enferrujado por R$ 5, que ela mesma reformou, e adquiriu dois manequins e uma bancada de vidro.

O sucesso da moda evangélica e a expansão do negócio

“O início foi desafiador. A loja não atraiu clientes no primeiro dia, e eu precisei voltar a vender de porta em porta. Aprendi a lidar com a frustração e continuei a lutar. A persistência foi fundamental para o sucesso.”

Gradualmente, a loja ganhou reconhecimento, especialmente no nicho de moda evangélica, que se tornou o carro-chefe do negócio.

Hoje, Luz possui três lojas e vende cerca de 9 mil peças por mês, faturando aproximadamente R$ 200 mil mensais. Isso representa um retorno de mais de 85.000% sobre o investimento inicial de R$ 232.

“O que mais vendemos são vestidos longos, tanto no varejo quanto no atacado. Enviamos para todo o Brasil por correio, transportadora e aéreo. Sempre focamos na qualidade dos produtos e no atendimento ao cliente”, detalha Silva.

Roupas da loja Luz Modas, de Olinda (PE), especializada em moda evangélica. Foto: Divulgação/Luz Modas/Jackson Silva

Além do sucesso financeiro: projetos sociais e inspiração

Fora ter conseguido sucesso empresarial, Luz também se dedica a projetos sociais em sua comunidade de Beira Rio, em Jardim Fragoso, Olinda.

Ela construiu uma casa de dois andares à beira do canal, substituindo a antiga residência da família. Um dos projetos mais notáveis é o Criança Luz Modas, que oferece uma escola de futebol gratuita para 50 crianças da comunidade. "

Nosso objetivo é expandir o projeto, oferecendo também um reforço escolar a partir de janeiro e alcançando o público jovem. Acredito que a educação e o esporte sejam ferramentas poderosas para transformar vidas”, afirma.

Luz também se empenha em apoiar outros empreendedores, oferecendo consultorias, mentorias e palestras em todo o Brasil.

“Minha alegria vem do desejo de inspirar e ajudar outras mulheres a transformar suas vidas. Acredito que, com determinação e paixão, é possível vencer qualquer obstáculo. Em breve, lançarei um livro sobre minha jornada de resiliência e superação, na esperança de que minha história possa servir de inspiração para muitos”, conclui.

Avaliação dos clientes da Luz Modas

A Luz Modas recebeu uma classificação média de 4,5 de 5 estrelas no Google, e teve mais de 400 avaliações até a publicação desta matéria. Os comentários destacam a qualidade do atendimento e das peças.

Os autores das notas concedidas não podem ser verificados. Eventualmente, comentários positivos ou negativos podem ser uma ação a favor ou contra a empresa.

No site Reclame Aqui, a empresa não tem avaliações.

Tendências da moda feminina e como se destacar no mercado

Lucien Newton, vice-presidente da vertical de Consultoria da 300 Ecossistema de Alto Impacto, destaca as principais tendências de moda feminina e como os empreendedores podem utilizá-las para se destacar no mercado.

“Atualmente, a moda feminina é impulsionada por movimentos significativos como a moda sustentável e inclusiva. A moda sustentável tem ganhado força com o crescimento do consumo consciente, com clientes cada vez mais interessados em roupas feitas de materiais orgânicos e reciclados, além de buscar produções éticas. Por outro lado, a moda inclusiva atende a uma ampla gama de tipos de corpo e tamanhos, promovendo acessibilidade e diversidade”, explica Newton.

Para incorporar essas tendências, ele sugere que os empreendedores considerem selecionar fornecedores que compartilhem esses valores e criem coleções cápsula que reflitam as demandas atuais do mercado.

“Destacar a moda sustentável nas campanhas de marketing e comunicação também pode servir como um diferencial importante para a marca”, ressalta.

Newton também enfatiza a crescente importância da personalização e customização de roupas como diferenciais competitivos.

“A personalização oferece aos clientes a oportunidade de expressar sua individualidade por meio das peças. Para implementar isso de maneira eficaz, é possível oferecer serviços de customização, como bordados e ajustes de tamanho, e até criar uma plataforma online onde os clientes escolhem suas personalizações antes da compra.”

Ele sugere ainda parcerias com designers locais para criar peças únicas ou edições limitadas, e o uso de ferramentas tecnológicas como design 3D e realidade aumentada para enriquecer a experiência de compra e aumentar a lealdade dos clientes. “Disponibilizar consultores de moda na loja também pode melhorar a experiência e a fidelização”, acrescenta.

Aprimorando a experiência de compra na loja

Em relação ao aprimoramento da experiência de compra na loja, Newton recomenda estratégias como o visual merchandising eficiente, que utiliza o espaço da loja para criar displays atraentes e organizados.

“Uma experiência omnichannel, onde os clientes podem iniciar a compra online e finalizar na loja física, aumenta a conveniência”, afirma.

Ele também sugere realizar eventos exclusivos, como lançamentos de coleções e workshops de estilo, e implementar tecnologia na loja, como espelhos inteligentes e provadores virtuais, para tornar a experiência mais interativa e eficiente.

“Um atendimento ao cliente de excelência é fundamental. Treinar a equipe para oferecer um atendimento personalizado e atencioso é essencial”, observa Newton.

Para estratégias específicas, ele recomenda desenvolver um programa de fidelidade para recompensar os clientes, criar um ambiente acolhedor com um lounge que ofereça café ou água aromatizada, e oferecer customização ao vivo em determinados dias.

“Focar nessas áreas pode ajudar a loja a se diferenciar no mercado e transformar novos clientes em clientes fiéis”, conclui.