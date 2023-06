O Popeyes, segunda maior rede de fast-food de frango do mundo, atrás do KFC, vai começar sua expansão no Brasil com franquias. O anúncio foi feito nesta terça-feira, 27, pela Zamp, antiga BK Brasil, master franqueada do Burger King no País.

O plano de expansão do Popeyes irá se concentrar em regiões onde restaurantes do Burger King já estão presentes, para “manutenção de sinergia de operação e logística”, segundo nota divulgada pela empresa. O investimento estimado do franqueado é de R$ 2,5 milhões para o modelo de restaurante localizado em praças de alimentação de shoppings.

Além das vendas em pontos físicos, o Popeyes tem presença importante em canais digitais. Mais de 40% das receitas da companhia no Brasil se referem às vendas on-line.

Unidade do Popeyes ao lado de restaurante do Burguer King em Nova York. A rede de fast-food de frango planeja estar próxima a unidades do BK no Brasil Foto: Hilary Russ/Reuters - 26/05/2021

O Popeyes chegou ao Brasil em 2018, com o lançamento de uma unidade em um shopping da capital paulista e, cinco anos depois, já conta com mais de 70 unidades ao redor do País. Atualmente a rede está presente em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal, Goiás, Bahia, Paraná e Pernambuco. Em todo o mundo, a rede possui mais de 3 mil unidades em operação.

Ao trazer a marca para o Brasil, o plano inicial da Zamp já era expandir a rede através de franquias, como ocorreu com o Burger King no Brasil. A rede lançou sua primeira unidade em 2004 ainda desconhecida do público brasileiro, mas saltou para mais de 700 restaurantes em todo o País, a partir da criação do BK Brasil, em 2011.

O anúncio da expansão do Popeyes acontece na semana em que a Associação Brasileira de Franchising (ABF) realiza a Franchising Expo, que começa amanhã, 28, e vai até sábado, 1º/7, no Expo Center Norte, em São Paulo.