A psicóloga Viviani Gusciora, 35 anos, não conseguiu se estabilizar financeiramente com sua profissão e decidiu vender bolos de pote em 2014 para complementar a renda. Ainda assim não rendia tanto.

É bolo ou não é? O bordão famoso da Vivi Cake que cria mistério na internet

PUBLICIDADE Até que começou a praticar a confeitaria criativa, com bolos realistas que imitam detalhadamente objetos do cotidiano, como tênis, Crocs, embalagens de lava-louças e sabão em pó. Explodiu nas redes sociais e hoje é dona da marca Vivi Cake, nem vende mais bolos e virou influenciadora digital, com mais de 10 milhões de seguidores. Trabalha de sua casa, em São Paulo, e fatura R$ 1 milhão por ano com a exposição e os contratos publicitários.

Os doces são tão perfeitos que ela criou o bordão “é bolo ou não é?”, para as pessoas tentarem adivinhar nos seus posts nas redes sociais (veja um exemplo abaixo).

“Eu me formei, atuei na área de psicologia, mas não consegui pagar as contas com o que eu ganhava. Foi um período difícil, cheio de dívidas. Eu não morava em São Paulo, estava em Cascavel, no Paraná. Sempre fui muito doceira e seguia várias confeitarias de São Paulo, onde os bolos estavam fazendo muito sucesso. Então, comecei a fazer lá também e saía entregando na minha motinha Bis.”

Bolos hiper-realistas: a chave para o sucesso nas redes sociais

Ela é autodidata, aprendeu as técnicas de confeitaria pela internet. “Nunca fiz cursos, fui muito autodidata, errando e aprendendo. Me especializei em pasta americana, sempre tentando ser o mais realista possível.”

Seus bolos começaram a se destacar pela fidelidade aos detalhes, com criações que vão desde frutas e animais até personagens e objetos do cotidiano.

Mesmo com o crescente sucesso nas redes sociais e a fidelidade dos clientes, Gusciora enfrentava dificuldades para expandir seu negócio.

“Eu fiquei limitada, porque já estava vendendo o máximo que podia com os bolos, e as pessoas resistiam a pagar mais pelo trabalho. Isso me impedia de aumentar o faturamento.”

A psicóloga Viviani Gusciora criou a marca Vivi Cake e faz bolos realistas em forma de objetos do cotidiano, como embalagens de sabão em pó. Foto: Reprodução/Redes Sociais Vivi Cake

A pandemia como catalisador: a explosão da marca Vivi Cake

Em 2020, a pandemia trouxe incertezas, mas também uma oportunidade inesperada. “Quando estourou a pandemia, pensei que as pessoas não iam pedir nada, que seria um caos. Mas, na verdade, vendi muito mais bolo do que imaginava.”

Foi durante esse período que Gusciora decidiu associar sua marca ao próprio rosto, aproveitando as redes sociais para alcançar novos públicos.

No início de 2021, ela diminuiu o ritmo das encomendas para estudar novas técnicas de confeitaria e estratégias de marketing digital.

“Eu percebi que precisava mudar, então comecei a fazer um bolo por semana só para criar conteúdo.”

A estratégia deu certo rapidamente. Menos de um mês após iniciar as postagens, um vídeo de um bolo em formato de coxinha viralizou, atingindo 1 milhão de visualizações em menos de 24 horas.

“Foi tudo muito rápido. Em maio, já começaram a vir agências atrás de mim, e eu pensava: ‘Como é que dá para ganhar dinheiro com isso?’”

Gusciora rapidamente se tornou uma influenciadora conhecida, com vídeos que viralizaram nas redes sociais e chegaram a vários países.

“A minha ideia era me tornar mais conhecida dentro do mundo da confeitaria, mas acabei ganhando o mundo todo.”

Hoje, embora ainda trabalhe fazendo bolos, sua principal fonte de renda vem da criação de conteúdo e parcerias publicitárias, que garantem um faturamento anual superior a R$ 1 milhão.

Além de criar seus bolos para as redes sociais, Vivi Cake também participa de contratos publicitários. Recentemente, ela fez uma parceria com a Puket, marca de pijamas e meias. Para a campanha, Vivi preparou um bolo em formato de mochila e usou um dos pijamas da marca.

Veja no vídeo abaixo como Vivi Cake faz um bolo desde o começo

O diagnóstico de câncer de Viviani e como a prevenção a ajudou

No entanto, a jornada de Viviani Gusciora não foi apenas de vitórias. Em 2022, ela foi diagnosticada com câncer de colo de útero.

“Descobri no exame de rotina, peguei-o bem no começo e tive a chance de cura. Estou em remissão agora.” A experiência reforçou para ela a importância da prevenção e dos cuidados com a saúde.

“Eu consegui fazer a cirurgia e não precisei de quimioterapia ou radioterapia, mas perdi o útero. Falo da importância de se prevenir porque sei o quanto isso pode mudar uma vida.”

Para compartilhar sua história, Gusciora está prestes a lançar um livro. A obra contará sua trajetória desde os primeiros bolos vendidos até o reconhecimento nacional e internacional.

“Acho que a vida é sobre escolhas. Por querer esse sucesso, eu escolhi não ter filhos em um primeiro momento. Quando a gente escolhe uma coisa, deixa outras de lado.”

Gusciora espera que sua história inspire outras mulheres. “A mulher tem que provar sempre duas vezes que é boa, que sabe fazer negócio, que sabe ser empresária. Meu livro vai conversar principalmente com as mulheres que já passaram por muitas dificuldades na vida e querem se superar.”

Principais tendências no mercado de bolos, segundo especialistas

Segundo a especialista em confeitaria Maria Costa, o mercado de bolos tem evoluído rapidamente, com novas tendências surgindo para atender às demandas de consumidores cada vez mais exigentes e conscientes.

Veja algumas tendências que estão moldando o setor, segundo Costa:

1. Fusão de ingredientes tradicionais e exóticos: Uma das principais tendências é a combinação de ingredientes clássicos com sabores mais exóticos e internacionais. Ingredientes como chás, yuzu, frutas cítricas (como o maracujá) estão ganhando espaço, trazendo um toque de sofisticação e novidade às receitas tradicionais. Essas combinações criam bolos com sabores únicos e surpreendentes, capazes de cativar o paladar de consumidores em busca de experiências gastronômicas diferenciadas.

2. Redução de açúcar e opções saudáveis: Com a crescente preocupação com a saúde, a redução de açúcar em receitas de bolos tem sido uma tendência forte. Além disso, há uma demanda crescente por bolos com baixas calorias e voltados para pessoas com restrições alimentares, como opções zero lactose, veganas e vegetarianas. Esses bolos não só atendem às necessidades de saúde dos consumidores, mas também ampliam o mercado ao incluir aqueles que antes tinham poucas opções.

3. Estética e decoração minimalista: A estética dos bolos também está mudando, com uma preferência por decorações minimalistas que utilizam linhas limpas, cores suaves e camadas visíveis. Essa abordagem mais sutil e elegante faz com que os bolos se destaquem pela sua simplicidade e beleza natural, alinhando-se à tendência de um design mais clean e sofisticado.

4. Ingredientes naturais e sustentáveis: A sustentabilidade é outra preocupação crescente no mercado de bolos. Ingredientes naturais e de procedência sustentável estão se tornando preferidos, não apenas por seus benefícios ambientais, mas também pela percepção de que são mais saudáveis e autênticos. Essa tendência reflete o desejo dos consumidores de fazer escolhas mais conscientes e responsáveis.

5. Bolos personalizados e impressão 3D: Os bolos personalizados continuam a ser uma tendência forte, permitindo que os consumidores tenham bolos que reflitam suas personalidades e celebrações únicas. Além disso, a utilização de impressão 3D na decoração de bolos está ganhando popularidade, permitindo criações complexas e detalhadas que seriam difíceis de realizar com técnicas tradicionais.

Como inovar e se destacar no mercado de bolos

Para criar bolos únicos e se destacar no mercado, é essencial incorporar ingredientes diferenciados e técnicas inovadoras. Isso exige uma pesquisa constante de novos sabores e ingredientes que possam oferecer algo distinto aos consumidores.

Explorar sabores exóticos, ingredientes funcionais e alternativas naturais pode proporcionar combinações inéditas e deliciosas.

No campo das técnicas, a inovação pode vir tanto de métodos de preparo quanto de apresentação. A impressão 3D, por exemplo, oferece possibilidades quase infinitas para a decoração de bolos.

Outra técnica interessante é cozinhar bolos em banho-maria para obter uma textura mais úmida e uniforme, oferecendo uma experiência sensorial diferenciada.

O poder das redes sociais para impulsionar negócios de confeitaria

As redes sociais são uma ferramenta poderosa para promover confeitarias e alcançar novos públicos. Para utilizá-las de forma eficaz, é fundamental produzir conteúdos de alta qualidade, especialmente em termos de fotografia e vídeo.

Mostrar o passo a passo de receitas de forma didática em vídeos pode atrair a atenção de potenciais clientes e criar um vínculo mais forte com o público.

Entender o público-alvo e quais redes sociais eles mais acessam é essencial para direcionar o conteúdo de forma eficaz. Além disso, interagir com o público por meio de respostas a comentários, enquetes e perguntas pode aumentar o engajamento e criar uma comunidade em torno da marca.

Promoções, parcerias comerciais e colaborações com influenciadores digitais também são estratégias eficazes para ampliar o alcance e atrair novos clientes.

Desafios e soluções para vender bolos online

Vender bolos online apresenta vários desafios, como logística, conservação, segurança alimentar, gestão de pedidos e diferenciação no mercado. Para superar esses desafios, algumas soluções podem ser adotadas:

Logística: Parcerias com empresas especializadas em entregas de alimentos podem garantir que os bolos cheguem ao destino em perfeitas condições.

Parcerias com empresas especializadas em entregas de alimentos podem garantir que os bolos cheguem ao destino em perfeitas condições. Conservação: Utilizar embalagens apropriadas, com selagem a vácuo, pode ajudar a manter o frescor e a qualidade dos bolos durante o transporte.

Utilizar embalagens apropriadas, com selagem a vácuo, pode ajudar a manter o frescor e a qualidade dos bolos durante o transporte. Segurança alimentar: Buscar certificações e treinamentos em normas de higiene garante que os bolos sejam produzidos e entregues em condições seguras.

Buscar certificações e treinamentos em normas de higiene garante que os bolos sejam produzidos e entregues em condições seguras. Gestão de pedidos: Implementar sistemas de gestão eficientes pode facilitar o processo de pedidos e melhorar a comunicação com os clientes sobre o status das entregas.

Implementar sistemas de gestão eficientes pode facilitar o processo de pedidos e melhorar a comunicação com os clientes sobre o status das entregas. Diferenciação: Desenvolver ofertas únicas, como sabores exclusivos ou edições limitadas, pode ajudar a destacar a confeitaria em um mercado competitivo.