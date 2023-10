Os sindicatos vão voltar a ter protagonismo no Brasil? | Vodcast Dois Pontos

O retorno do Partido dos Trabalhadores (PT) ao governo federal e a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de permitir aos sindicatos a cobrança assistencial abriram um debate sobre se o sindicalismo vai voltar a ter um papel de destaque nas discussões econômicas e políticas do País. Esse é o tema do novo episódio do Dois Pontos.

No início de outubro, São Paulo foi palco de uma série de greves. Houve paralisações no transporte público e de funcionários da Sabesp e da Embraer. Os sindicatos também vislumbram uma melhora econômica nos próximos anos. Em setembro, o STF permitiu a possibilidade de que as entidades possam fazer a cobrança de contribuição assistencial de trabalhadores não sindicalizados, o que pode significar um reforço de caixa.

O episódio do Dois Pontos tem a apresentação da colunista do Estadão Roseann Kennedy e do repórter de economia do Estadão Luiz Gerbelli. O programa ainda conta com a participação do secretário-geral da Força Sindical, João Carlos Gonçalves, o Juruna, e do professor sênior da FEA/USP Hélio Zylberstajn.

Sobre o programa

O vodcast Dois Pontos, apresentado por Roseann Kennedy, vai ao ar às quartas-feiras, mergulhando em assuntos atuais e reunindo dois convidados em um debate.