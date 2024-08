Estadão Analisa com Carlos Andreazza: Congresso recorre ao STF em defesa do orçamento secreto

No “Estadão Analisa” desta sexta-feira, 09, Carlos Andreazza fala sobre a decisão do Congresso de recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF) em defesa do orçamento secreto. Esse mecanismo, criticado por falta de transparência, permite a destinação de verbas públicas sem o devido escrutínio. O movimento dos parlamentares acontece depois de o procurador-geral da República, Paulo Gonet, mover no STF uma ação direta de inconstitucionalidade contra as chamadas emendas PIX. Por conta disso, Arthur Lira também se reuniu com Gonet para tratar do tema.

Por fim, Andreazza aborda também as últimas declarações de Gabriel Galípolo, Diretor de Política Monetária do Banco Central, sobre possível aumento da taxa de juros, se necessário. Andreazza discute como essa indicação pode influenciar as futuras decisões econômicas do país e o impacto esperado nas taxas de juros, crucial para a economia brasileira.