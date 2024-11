Donald Trump, da ascensão do populismo à invasão do Capitólio

Sua presidência foi marcada por ataques à imprensa, a pandemia de covid-19, a luta contra o Estado Islâmico, guerra comercial com a China e um aperto de mão com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un.

O décimo e último episódio da série de podcasts Uma História Americana analisa o governo do republicano Donald Trump e seus impactos para os Estados Unidos e o mundo. Ouça no player acima, no YouTube do Estadão, ou nas principais plataformas de áudio. Com dez capítulos, a série vai ao ar todas as terças-feiras, às 18h.