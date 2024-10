Clinton, da globalização e a terceira via ao escândalo Monica Lewinsky

Bill Clinton revolucionou o Partido Democrata durante os seus oito anos como presidente dos Estados Unidos, de 1993 a 2001. Jovem, carismático e moderado, o governador do pequeno Arkansas, no sul dos Estados Unidos, foi eleito sem seguir receitas de outros presidentes democratas, dando um passo para o centro e adotando posições moderadas.

O democrata foi o principal expoente da chamada terceira via, uma corrente política que tenta conciliar posicionamentos econômicos ligados à direita, com políticas sociais mais progressistas. Clinton também foi um entusiasta da globalização, liberalizando e ampliando o comércio mundial. Os Estados Unidos sentiram os efeitos positivos desta abertura, com um grande crescimento econômico e 22 milhões de empregos criados. Entre 1998 e 2001, o país teve superávits pela primeira vez em 30 anos.

Na política externa, Clinton enfrentou situações difíceis como a Guerra dos Balcãs. O democrata assumiu a Casa Branca no terceiro ano de guerra e fortes dispostas entre croatas, bósnios e sérvios. A guerra acabou em 1995 com os Acordos de Dayton.

O sétimo episódio da série de podcasts Uma História americana reflete sobre o governo de Bill Clinton Foto: Estadão

Clinton também se envolveu em polêmicas na parte final de seu mandato, por conta de um relacionamento extraconjugal com Monica Lewinsky, uma estagiária da Casa Branca. O então presidente negou o envolvimento com a estagiária, mas teve que admitir que houve um “relacionamento impróprio” depois de investigações da promotoria. Clinton chegou a sofrer um impeachment no Congresso americano, que era controlado pelos republicanos, mas foi absolvido pelo Senado.

