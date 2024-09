7 de Setembro: bolsonaristas preparam ato com Musk como herói, Moraes como vilão e bonecos gigantes

Além de reportagens do jornal Folha de S.Paulo que revelaram a atuação informal entre gabinetes de Moraes no STF e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na semana passada o ministro mandou suspender o funcionamento do X (antigo Twitter) no País em razão do descumprimento de ordens judiciais por parte de Musk. O bilionário, dono da rede social, por sua vez, passou a vazar as decisões do Supremo na internet, em retaliação. Em vez de enfraquecer a convocação para o evento, a derrubada do site colocou lenha na fogueira, dizem os organizadores.

Mais do que nunca, Musk estará sob os holofotes. Um boneco de 20 metros de altura, previsto para ficar ao lado do carro de som do grupo Movimento #ForaMoraes, liderado pelo empresário Guilherme Sampaio e pelo ex-comentarista da Jovem Pan Marco Antônio Costa, deve dar o tom do enredo. Ao lado de Musk, Moraes será representado por outro boneco gigante com uma “cabeça de ovo” — pecha com que bolsonaristas se referem ao ministro. Abaixo, as escrituras: “Supremo Tirano Federal” e “Democracy or Moraes”, uma referência a Musk.