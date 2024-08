Um dia depois de clã Bolsonaro sinalizar trégua com Marçal, ex-presidente faz videochamada com Nunes

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) fez uma chamada de vídeo com o prefeito Ricardo Nunes (MDB) na manhã desta quinta-feira, 29, enquanto o emedebista cumpria agenda ao lado de seu vice, o coronel Ricardo Mello Araújo (PL). A conversa ocorre um dia depois de o clã Bolsonaro levantar a bandeira branca em direção a Pablo Marçal (PRTB), sinalizando um armistício entre o grupo e o ex-coach

“Ele [Bolsonaro] ligou durante a agenda minha e do Mello aqui em Guaianases [bairro da Zona Leste da capital]. [A ligação] foi para desejar boa sorte, demonstrar apoio”, afirmou Ricardo Nunes ao Estadão, acrescentando que o ex-presidente também conversou com apoiadores que estavam em sua volta.

Ricardo Nunes e Bolsonaro em evento do PL no último sábado, 6. Foto: Fernando Antunes e Wesley Viana/PL/Divulgação Foto: Fernando Antunes e Wesley Viana/PL/Divulgação

O momento foi compartilhado por Mello Araújo nas redes sociais. No vídeo, Nunes aparece dizendo que já está com a sua camiseta amarela para o dia 7 de setembro, se referindo à manifestação convocada pelo ex-presidente.

A ligação ocorre exatamente um dia depois que a família Bolsonaro decidiu selar a paz com Pablo Marçal, adversário direto de Nunes. O vereador do Rio de Janeiro e candidato à reeleição, Carlos Bolsonaro (PL), afirmou na noite desta quarta-feira que conversou por telefone com o ex-coach, a quem se referiu como "educado e bacana". "Expusemos nossos pontos e fico feliz em saber que queremos rumar na mesma direção quando falamos de Brasil", escreveu Carlos, que recentemente foi chamado de "retardado mental" e "imbecil" por Marçal.

“Falamos sobre o 7 de setembro, censura e tudo que o país vem atravessando já há muito tempo. Outro ponto focal em que fiz questão de frisar é que não existe a formação de um gabinete direcionado para nenhum tipo de ação e que ambos sofremos cobranças naturais no processo em que estamos dispostos a atravessar e o sentimento que as pessoas têm quando esse assunto é abordado”, publicou Carlos.

Em entrevista ao Flow Podcast no mesmo dia, Marçal confirmou a conversa e disse que ela foi intermediada pelo deputado federal bolsonarista Nikolas Ferreira (PL). “Hoje foi a primeira vez que falei com ele (Carlos Bolsonaro) por telefone. Eu liguei para ele. Na verdade, um amigo nosso, o Nikolas, me ligou e perguntou: ‘Você topa falar com ele?’. Colocou na videochamada e resolvemos nosso problema. Está resolvido”, relatou o ex-coach.

Ontem, em mais um gesto de aproximação com Marçal, Bolsonaro gravou um vídeo autorizando outros candidatos à prefeitura da capital a participarem das manifestações de 7 de setembro e a subirem no carro de som. No vídeo, Bolsonaro não cita o nome de nenhum candidato e reforça que não será um ato político, mas sim “patriótico”.