A pedido de Lula, Rui Falcão deixa Câmara para fortalecer candidatos em SP e Campinas

Por orientação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o deputado Rui Falcão (PT-SP) solicitou nesta quarta-feira, 3, licença parlamentar ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). O movimento orquestrado pelo chefe do Executivo busca fortalecer as pré-candidaturas do partido em São Paulo e Campinas.

Falcão pretende se ausentar da Câmara por 120 dias para ajudar o deputado Guilherme Boulos (PSOL-SP) na corrida pela Prefeitura de São Paulo. Como um dos coordenadores da pré-campanha de Boulos, o petista optou por solicitar licença para se dedicar exclusivamente à campanha, embora isso não fosse obrigatório.

Deputado Rui Falcão (PT-SP) solicitou nesta quarta-feira, 3, licença parlamentar ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

PUBLICIDADE Durante sua licença, o mandato de Falcão será assumido por Pedro Tourinho, pré-candidato do PT em Campinas. A ideia é que Tourinho mantenha o mandato enquanto disputa a eleição. “[O mandato] fortalece nossa candidatura e nosso discurso. Fortalecendo a conexão com Brasília, que é quem mais tem capacidade de investimentos e aporta recursos na cidade”, disse Tourinho. Como mostrou o Estadão, a disputa em Campinas é considerada estratégica para o PT. No ano passado, Lula criticou a gestão do atual prefeito, Dário Saadi (Republicanos), pela construção de casas de 15 metros quadrados para moradores de uma ocupação. Nesta quinta-feira, 15, o presidente vai cumprir duas agendas oficiais na cidade localizada a 99 quilômetros da capital paulista.

Oficialmente, a visita de Lula a Campinas tem como objetivo inaugurar o laboratório Orion do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM) e obras de infraestrutura. Nos bastidores, se espera que a agenda também sirva para impulsionar a candidatura de Tourinho ao executivo municipal, assim como Boulos tem feito em eventos do governo federal em São Paulo.

Vereadores de Campinas avaliam que a disputa à Prefeitura será polarizada entre Saadi e Tourinho. O médico petista foi o deputado federal mais votado na cidade em 2022, com 48,7 mil votos no município e 74,7 mil no Estado. Hoje ele é suplente na Câmara e assumirá o mandato com o pedido de licença de Falcão.

A eleição em Campinas também será um teste da influência de Lula e Tarcísio como apoiadores políticos, possivelmente antecipando um confronto futuro entre o presidente e o governador paulista na disputa pelo Palácio do Planalto em 2026. Tanto aliados de Lula quanto de Tarcísio esperam que ambos tenham participação ativa na campanha eleitoral deste ano na cidade.