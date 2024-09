Alexandre de Moraes e Cármen Lúcia têm a melhor avaliação do STF; saiba quem tem a pior

Moraes tem se notabilizado pelo embate com bolsonaristas. Além de ser responsável por investigações no STF que miraram divulgação de ataques virtuais e atos antidemocráticos, que culminaram na prisão de diversos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ele voltou a ficar na mira dos conservadores nos últimos dias após mandar suspender o X (antigo Twitter) por causa de descumprimento de ordens judiciais. Na manifestação bolsonarista de 7 de Setembro na Avenida Paulista em São Paulo, por exemplo, aliados de Bolsonaro planejam reforçar a pressão pelo impeachment do ministro.

Por outro lado, os ministros indicados por Bolsonaro, André Mendonça e Kassio Nunes Marques, amargam as piores posições. Mendonça tem 24% de imagem positiva e 46% de negativa, enquanto Marques é visto positivamente por 17% das pessoas, e negativamente por 54%.