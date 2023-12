Almoço de Lula com militares tem clima de ‘festa da firma’ e Múcio comemora superação de obstáculos

Foi em clima de “festa da firma” o almoço entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o ministro da Defesa, José Múcio, e os comandantes das Forças Armadas e os oficiais generais. Na sede do Clube da Aeronáutica, em Brasília, a reunião, desta vez teve algumas novidades: juntou duas solenidades - a dos cumprimentos aos oficiais promovidos com o almoço - e o convite para ministros civis e esposas. Oito deles compareceram.

Houve um momento, mais solene, quando os oficiais promovidos apresentaram seus cumprimentos ao presidente e o ministro da Defesa e, após essa parte, foi servido o almoço em outro salão, onde houve uma exibição dos músicos da FAB.

Almoço do presidente Lula com os comandantes das Forças Armadas e o ministro da Defesa, José Múcio Foto: Ricardo Stuckert/PR





“Olhando para trás vejo muitos obstáculos e dificuldades que se interpuseram em nosso caminho. Mas vejo, também, muito empenho, trabalho, obstinação e entregas à sociedade”, disse Múcio ao saudar os presentes. Ele agradeceu o empenho que o governo federal teve ao longo deste ano para com as iniciativas da Defesa, a previsão orçamentária, os programas estratégicos e a atenção às Forças Armadas.

Em outro trecho do pronunciamento, que não durou mais do que oito minutos, o ministro destacou que em 2024, o Ministério da Defesa completará um quarto de século. “Com o registro de realizações que atestam a assertividade de sua criação”. Logo a seguir, ele fez uma relação das principais missões das Forças Armadas durante este ano, como as operações no território Yanomami, o socorro aos atingidos por catástrofes naturais em várias regiões do País e a operação de repatriação de brasileiros da zona de conflito no Oriente Médio, na Operação “Voltando em Paz”.

O presidente Lula não discursou e o comandante da Aeronáutica, Marcelo Kanitz Damasceno – responsável pela organização da festa que este ano – agradeceu a presença dos convidados. E, depois dos discursos começou o almoço propriamente dito que, segundo alguns, de tão descontraído, em alguns momentos chegou a parecer a “festa da firma de fim de ano”.

Continua após a publicidade

Lula, que foi sem a primeira dama Janja Lula da Silva, se sentou com os comandantes e o ministro Múcio. O cardápio incluiu uma entrada de mix de folhas verdes, com lascas de queijo grana padano, figos frescos e vinagrete de Romã; dois pratos principais, filé mignon à saltimboca e filé de robalo em crosta de mix de castanhas; três acompanhamentos, mousseline de duas batatas, mini legumes salteados e moqueca de palmito.

Os convidados podiam escolher entre três sobremesas, tiramissú, parfait de frutas vermelhas com calda de chocolate e frutos da estação. Para beber dois tipos de vinho (tinto e branco rótulos da casa), um espumante brut “Força Aérea Brasileira”, sucos, refrigerantes e água.