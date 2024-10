André Fernandes diz que resultado da eleição ‘significa uma vitória’ após perder em Fortaleza

No primeiro turno, André Fernandes terminou à frente do adversário, com 562.305 votos (40,20% dos votos válidos). Evandro Leitão obteve 480.174 votos (34,33%) – único petista eleito em uma capital em 2024. A escolha dele foi uma aposta do ministro da Educação, Camilo Santana, e deixou evidente a briga entre os irmãos Ferreira Gomes.

No segundo turno, a campanha teve reforço do ex-governador Cid Gomes (PSB), que atuou na mobilização de prefeitos de municípios do interior para fortalecer a campanha petista na reta final. Porém o ex-ministro Ciro Gomes, que segue no PDT, fez declarações duras contra o petista. Inclusive, outras lideranças do partido ligadas a Ciro, como o ex-prefeito Roberto Cláudio e um grupo de vereadores da capital apoiaram publicamente Fernandes no segundo turno.