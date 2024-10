Quem é Evandro Leitão, prefeito eleito em Fortaleza no segundo turno das eleições 2024

Em uma das eleições mais acirradas do País —e a mais acirrada do segundo turno neste domingo, 27—, Evandro Leitão (PT) foi eleito para a Prefeitura de Fortaleza, com 50,38% dos votos válidos, contra 49,62% conquistados pelo deputado federal bolsonarista André Fernandes (PL). Foi necessária a apuração de 100% das urnas para determinar qual candidato havia vencido.

Evandro, de 57 anos, é auditor adjunto da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará (Sefaz). Ele estava no terceiro mandato consecutivo de deputado estadual e foi eleito presidente da Assembleia Legislativa para o biênio 2023-2024. Leitão nasceu na capital cearense e é formado em Economia pela Universidade de Fortaleza (Unifor).

PUBLICIDADE A campanha teve capítulo bizarro neste domingo, quando um vereador de Fortaleza gravou um vídeo maltratando um porco para provocar Evandro Leitão. No mesmo dia, o Ministério Público Eleitoral pediu para fazer buscas numa casa em frente a uma escola municipal, suspeita de ser usada como “bunker” de boca de urna para o petista. Além da política partidária, Evandro exerce o cargo de presidente do Ceará Sporting Club desde março de 2008. O Ceará disputa a Série B do Campeonato Brasileiro e está em quinto lugar; precisa ficar entre os quatro primeiros para voltar à Série A em 2025.