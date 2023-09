Anielle Franco dá dicas culturais: história das tenistas Venus e Serena, ensaios feministas e ‘Fé'

BRASÍLIA - A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, tem dicas que buscam inspirar. Do filme que conta a história de como se formaram a campeãs do tênis Venus e Serena Williams a uma coletânea de ensaios da escritora e poetisa Audre Lorde.

Anielle Franco é a autoridade que esta semana participada da série do Estadão com sugestões para ler, ouvir e pensar.

Um filme

A produção cinematrográfica “King Richard: criando campeãs” foi lançada em 2021. Baseada em fatos reais, conta o esforço do pai de Venus e Serena para garantir um futuro de ouro para as duas no esporte que não costuma ter negros entre os atletas. O filme tem uma profusão de atores e atrizes de renome no circuito holywoodiano. Will Smith interpreta o pai das meninas, Aunjanue Ellis é a mãe, Tony Goldwyn está no papel de um treinador.

Um livro

A obra que a ministra indica para ler é uma coletânea de 15 ensaios e também poesias da escritora Aure Lorde, cuja título é “Irmã outsider, ensaios e conferências”. Nos textos, ela trata dos problemas que ocorrem na vida de mulheres negras.

Capa do livro de Audre Lorde Foto: Reprodução / Estadão

Uma música

O som que a ministra sugere para ouvir vem da cantora Iza. A música “Fé”. A letra da canção pode ser bem entendida como uma mensagem da própria Anielle Franco, que teve a irmã Marielle assassinada no Rio de Janeiro. Diz a música:

“Hoje eu só vim agradecer

Por tudo que Deus me fez

Quem me conhece sabe

O que vivi e o que passei

O tanto que ralei

Pra chegar até aqui

E cheguei, cheguei”

Ficha técnica:

Um filme: King Richard, criando campeãs

Um livro: Irmã Outsider, de Audre Lorde

Uma música: Fé, da cantora Iza