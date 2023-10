Aniversário do Lula rendeu único prêmio máximo do ‘Show do Milhão’; relembre

Saber a data de nascimento e de registro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) rendeu o único prêmio milionário da história do “Show do Milhão”, programa apresentado por Silvio Santos nos 2000, no SBT, no qual as pessoas tinham que acertar perguntas de múltipla escolha para ganharem prêmios em dinheiro.

Nesta sexta-feira, 27, o presidente Lula completa 78 anos. Hoje, ele é o político mais velho a ter assumido o Palácio do Planalto e, em poucos meses, ultrapassará o recorde de maior idade, que ainda pertence a Michel Temer (MDB).

O único ganhador do prêmio máximo do “Show do Milhão” foi Sidney Mendes, ex-engraxate e bancário aposentado. Na época, ele morava em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Hoje, o milionário tem mais de 80 anos.

Apesar de ter sido registrado no dia 27 de outubro, data em que comemora seu aniversário, Lula nasceu no dia 6, 21 dias antes.

O programa foi ao ar em 2003. Mendes acertou todas as perguntas que foram feitas ao longo do programa. A última, que valia R$ 1 milhão, era sobre a data de nascimento e de registro de Lula, que era presidente do Brasil pela primeira vez.

O apresentador diz ao aposentado: “Essa notícia circulou nos jornais este mês, e o senhor decorou”, enquanto o novo milionário concorda, ao lado da esposa.

A pergunta que fez o único milionário do programa era a data em que Lula nasceu e de registro, que são diferentes Foto: Reprodução/Twitter/@Silvinho

Anos mais tarde, o bancário aposentado chegou a ser procurado pela produção do SBT para um reencontro com Silvio Santos, mas recusou o convite porque achou “muito perigosa” a exposição.

O “Show do Milhão” foi um dos programas de maior audiência da televisão brasileira. Ele foi ao ar pela primeira vez em novembro de 1999 e foi encerrado definitivamente em 2021. O programa teve três versões, mas a primeira, exibida até o final de 2003, foi a de maior sucesso.