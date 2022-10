AP: veja a lista de deputados estaduais eleitos em 2022

Os eleitores do Amapá definiram, neste domingo (2), os 24 deputados estaduais para representá-los na Assembleia Legislativa do Estado. O mais votado foi Delegado Inácio, do PDT, com 14.163 votos. Ele tem 45 anos.

Os deputados estaduais eleitos no Amapá

Delegado Inácio (PDT): 14.163 votos

Jack JK (Solidariedade): 12.539 votos

Zeneide Costa (Podemos): 11.547 votos

Jesus Pontes (PDT): 11.069 votos

Alliny Serrão (União Brasil): 11.017 votos

Junior Favacho (MDB): 9.698 votos

Kaká Barbosa (PL): 7.453 votos

Liliane Abreu (PV): 7.202 votos

Diogo Senior (MDB): 7.072 votos

Pastor Oliveira (Republicanos): 6.897 votos

Roberto (União Brasil): 6.681 votos

Aldilene Souza (PDT): 6.645 votos

Hildegard (União Brasil): 6.527 votos

Jory Oeiras (PP): 6.342 votos

Paulo Nogueira (PT): 6.276 votos

Telma Nery (Cidadania): 5.825 votos

Jaime Perez (PTB): 5.779 votos

Dr. Victor Amoras (Rede): 5.225 votos

Edna Auzier (PSD): 5.222 votos

Dayse Marques (Solidariedade): 5.119 votos

Lorran Barreto (PSD): 4.735 votos

Fabricio Furlan (Rede): 4.689 votos

Rayfran Beirão (Pros): 4.154 votos

R. Nelson (PL): 3.898 votos

