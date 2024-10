Abalada por atentado, Taboão da Serra decide segundo turno entre Engenheiro Daniel e José Aprígio

A disputa do segundo turno foi marcada pelo atentado contra Aprígio, que foi baleado dentro de um carro da prefeitura enquanto se deslocava entre agendas da campanha no dia 18 de outubro. Ele deu entrada no hospital na própria sexta-feira com um ferimento na clavícula, e segue internado no hospital Albert Einstein com acompanhamento médico após deixar a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A Polícia Civil investiga o caso. Um suspeito foi detido na segunda, 21. Adversário de Aprígio, Engenheiro Daniel (União Brasil), chegou a compartilhar um vídeo que questiona o ataque a tiros contra o rival.

No primeiro turno, Engenheiro Daniel foi o candidato mais votado, somando 48,9% dos votos válidos. Aprígio teve 25,9%. Também estavam na disputa Fernando Fernandes (PSDB), que obteve 19,93%, Nil Felix (PSOL), 4%, e Marcos Costa (Novo), 1,1%. A abstenção em Taboão da Serra foi de 20,2%;