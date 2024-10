Prefeito de Taboão da Serra, José Aprígio, sofre atentado e é baleado

O prefeito de Taboão da Serra (Grande São Paulo), José Aprígio (Podemos), sofreu um atentado na tarde desta sexta-feira, 18, e foi baleado no ombro, informou nota da Secretaria de Comunicação da prefeitura local.

“O incidente ocorreu enquanto o prefeito realizava uma visita aos bairros atingidos pelas fortes chuvas da semana passada. No caminho para uma coletiva de imprensa na nova sede da prefeitura, o veículo oficial foi alvo de tiros”, diz trecho da nota.

Prefeito está internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo Foto: Reprodução @aprigio/ Facebook

PUBLICIDADE Após o atentado, o prefeito Aprígio foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Akira Tada, em Taboão da Serra, onde recebeu os primeiros socorros. Posteriormente, ele foi transferido para o Hospital Israelita Albert Einstein, na capital paulista. De acordo com a nota do Poder Executivo, o prefeito está estável. O diretor do Departamento de Polícia da Macro São Paulo (Demacro), delegado Julio Guebert, afirmou ao Estadão que, de acordo com informações recebidas pela Polícia Civil, o prefeito estava saindo de uma churrascaria quando entrou no carro da prefeitura. Na sequência, um carro se aproximou e os disparos foram feitos.

Aprígio recebe primeiros atendimentos depois de ser baleado no ombro Foto: Reprodução via Podemos

Policiais do Demacro que investigam o caso foram até a churrascaria em Taboão, perto da rodovia Régis Bittencourt. Uma outra equipe foi ao hospital para tentar ouvir o político.

De acordo com informações do diretor do Demacro, o carro utilizado pelos criminosos foi abandonado e incendiado. Já o veículo em que o prefeito estava era um carro oficial do Poder Executivo. Imagens cedidas mostram que o tiro perfurou a janela do passageiro (esquerda). O prefeito estava no banco de trás.

Carro utilizado no atentado contra Aprígio foi abandonado e incendiado Foto: Divulgação via Polícia Civil

Aprígio disputa a reeleição no segundo turno em Taboão da Serra contra o candidato Engenheiro Daniel (União). No primeiro turno, Daniel recebeu 48,98% dos votos válidos e quase se elegeu. O prefeito do Podemos ficou em segundo, com 25,93% dos votos.

Marca de tiro em carro da Prefeitura de Taboão da Serra; prefeito foi baleado e está internado no Albert Einstein Foto: Reprodução via Polícia Civil

Taboão da Serra fica na Grande São Paulo e faz fronteira com a zona Sul da capital paulista, Embu das Artes e Cotia. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a cidade tem 273.542 habitantes (dados de 2022).