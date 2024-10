Até que horas posso votar? Confira horários de votação nas eleições 2024

Desde as eleições de 2022, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) unificou o horário de votação para todo o País. Neste domingo, 6, a votação será aberta a partir das 8h e se encerrará às 17h, seguindo o horário de Brasília. Ao todo, os eleitores terão nove horas para votar nas eleições municipais.

Com a mudança, todas as cidades em fusos horários diferentes deverão se adequar ao horário de Brasília.

A medida atinge todos os municípios do Acre, de Mato Grosso, de Mato Grosso do Sul, de Rondônia e de Roraima. No Amazonas, a medida vale para os 62 municípios que se dividem em dois fusos.

Preparação das urnas eletrônicas para a votação no domingo, 6 Foto: Júlia Pereira/Estadão

Veja o horário de votação conforme o horário local

Acre

Das 6h às 15h (abre e fecha duas horas antes em relação a Brasília).

Amazonas

Em 11 municípios do Amazonas o horário de votação será das 6h às 15h (abre e fecha duas horas antes em relação a Brasília). São eles: Amaturá, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Eirunepé, Envira, Guajará, Ipixuna, Itamarati, Jutaí, Tabatinga e São Paulo de Olivença. Nos outros 51 municípios do Amazonas, o eleitor poderá votar das 7h às 16h (abre e fecha uma hora antes em relação a Brasília).

Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima Das 7h às 16h (abre e fecha uma hora antes em relação a Brasília).

Divulgação dos resultados