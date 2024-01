Audiência de Bolsonaro e filhos bate lives de Lula e ex-presidente zomba de petista: ‘a live brocha’

BRASÍLIA – A live do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e dos três filhos políticos, neste domingo, 28, bateu a audiência de todas transmissões feitas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) individualmente desde o início do governo do petista no ano passado. Bolsonaro e os filhos promoveram uma transmissão ao vivo para lançar um programa de formação para candidatos a vereador e reforçar a polarização com o PT nas eleições municipais deste ano.

Jair Bolsonaro faz transmissão ao vivo nas redes sociais com filhos políticos. Foto: @EDUARDOBOLSONAROSP via Youtube

PUBLICIDADE Às 19h50, o programa da família Bolsonaro registrou audiência de 443.352 visualizações simultâneas, somando as redes de Bolsonaro e do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho “03″ do ex-presidente. Até hoje, o vídeo com maior audiência do programa “Conversa com o Presidente”, no canal oficial de Lula no YouTube, é de junho de 2023 e tem 191 mil visualizações até o momento. O atual presidente não promoveu novas transmissões em 2024.

A audiência simultânea de Bolsonaro superou as duas lives mais populares de Lula até hoje. A comparação virou motivo para o ex-presidente zombar do petista. “Parece até que o Lula vai dormir, aproveitar que ele está recém-casado, em vez de falar eu te amo, ele fala Bolsonaro, aí a live brocha”, disse.

Bolsonaro chegou a dar um “conselho” ao petista: “falar do seu governo, não ficar criticando Jair Bolsonaro”. “Companheiro, vale o João 8:32. Tem que falar a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mentir não vai chegar a lugar nenhum.”

Abandonando a aparência de amadorismo da época que falava do Palácio da Alvorada, desta vez a live de Bolsonaro teve câmeras e microfones profissionais, dos mesmos usados em podcasts de sucesso na internet. A bandeira do Brasil se manteve na mesa, mas não houve a presença de um intérprete da Língua Brasileira de Sinais (Libras), como havia em suas lives semanais.

Bolsonaro citou que estava com saudade das transmissões e conversas com apoiadores, mas não demonstrou desejo de voltar a falar ao vivo com a mesma frequência de antes. “Não é fácil a situação de ex, a gente tem que falar pouco até para deixar que o outro lado se pronuncie mais”, afirmou.

A live deste domingo teve o objetivo comercial, divulgar uma plataforma para treinamento de candidatos, capitaneada por Eduardo e pelo vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ). O valor para se tornar membro do programa é de R$ 297,90.

Conforme o Estadão publicou, a transmissão semanal de Lula no primeiro ano de governo não alcançou a audiência do antecessor. O presidente escolheu as manhãs de terças-feiras para falar ao público, já as de Bolsonaro eram à noite. A Secretaria de Comunicação da Presidência (Secom) alega que houve uma mudança dos algoritmos do YouTube e que o objetivo principal do programa foi alcançado com vídeos mais curtos extraídos das transmissões.