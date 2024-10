Avião de Lula: Voo em círculo para queimar combustível é medida de segurança, dizem especialistas

BRASÍLIA - O procedimento adotado pela Força Aérea Brasileira (FAB) de voar em círculos nas proximidades do aeroporto da Cidade México é o padrão em situações em que há problemas técnicos na decolagem, conforme constatado no avião em que viaja o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e uma comitiva com outras autoridades. A explicação foi dada por especialistas ao Estadão.

“O fato dele ficar voando em círculo (órbita sobre um fixo) é para consumir combustível e colocar o peso da aeronave dentro do limite máximo de peso no pouso”, explicou o especialista em segurança de voo Roberto Peterka. O avião pousou por volta das 22h20 na capital mexicana.

O presidente Lula durante solenidade no México. Foto: CARL DE SOUZA / AFP) Foto: Carl De Souza/CARL DE SOUZA

A FAB confirmou em nota que a aeronave está queimando combustível para retornar à capital mexicana. Lula voltará ao Brasil em outro avião. As medida é adotada por segurança para evitar riscos durante o pouso. Os especialistas afirmam que a prática de queima de combustível é considerada segura.

Rota circular de avião de Lula sobre cidade do México após problema técnico Foto: Reprodução / Estadão

O procedimento foi adotado pouco após a decolagem da Cidade do México. O site Flightaware indica que o avião está em trânsito há mais de 3 horas na proximidades na capital mexicana. Lula viaja numa aeronave modelo VC-1. De acordo com Peterka, esse tipo de avião não possui "válvulas de alijamento", que servem para despejar o querosene de aviação no ar e acelerar o processo de perda de peso.

Perito aeronáutico, Daniel Calazans afirma que a queima de combustível pode durar horas, pois dependente do tempo de autonomia da aeronave para realizar o trajeto. O tempo de viagem entre México e Brasil era estimado em 12h. Neste caso, é possível que o permaneça voando em círculos por um longo período de tempo até atingir um nível de combustível considerado seguro para o pouso. “Dependendo da autonomia, esse voo pode ser longo”, afirmou.