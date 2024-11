Banco de Brasília gastou R$ 3,2 milhões em camarotes para políticos no GP de Fórmula 1 de SP

BRASÍLIA – O Banco de Brasília (BRB) gastou pelo menos R$ 3,2 milhões para comprar ingressos de camarotes para dirigentes do banco, empresários, clientes e políticos no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, realizado em São Paulo (SP) no último dia 03. O banco público, que pertence ao governo do Distrito Federal, comprou 110 ingressos.

Participaram do evento o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), o ex-senador e empreiteiro Paulo Octávio, e políticos locais de Brasília, entre outros. Ao Estadão, o BRB disse que a ação teve por objetivo “fortalecer a marca, fomentar negócios e ampliar relacionamentos com clientes”.

Da esq. para a dir.: o governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB); o ex-prefeito de São Paulo, João Doria Jr.; o presidente do BRB, Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa; e o empresário Paulo Octávio Foto: BRB / Reprodução

PUBLICIDADE O contrato de compra dos ingressos, ao qual o Estadão teve acesso, lista a aquisição de 70 ingressos para o “lounge exclusivo” F1 Paddock Club, ao preço de R$ 35,6 mil cada. O Paddock Club é uma área VIP, considerada a forma mais exclusiva de ver uma corrida da Fórmula 1, com uma visão privilegiada da pista. Além de música ao vivo e gastronomia requintada, o Paddock Club também dá acesso aos bastidores da corrida e a encontros para fotos com personalidades da F1. Além desses, o BRB também comprou mais 40 ingressos para a áera VIP Interlagos Suites, ao custo de R$ 17,6 mil cada, totalizando R$ 706 mil reais. O banco público patrocina desde julho a equipe franco-britânica BWT Alpine, de propriedade da montadora francesa Renault. Desde 2022, o BRB também apoia o automobilista brasileiro Gabriel Bortoleto, que passará a correr pela equipe Sauber a partir do ano que vem. A Fórmula 1 não tinha um piloto brasileiro desde 2017.

Trecho do contrato de compra dos camarotes do BRB Foto: BRB / Reprodução

O senador Ciro Nogueira (PP-PI) esteve no autódromo de Interlagos e tirou fotos com Ibaneis Rocha, mas não foi ao evento com ingressos do BRB. Ciro Nogueira foi convidado pela montadora Honda – ele é proprietário de uma rede de concessionárias da montadora. O senador postou foto com Ibaneis em suas redes sociais e chamou o governador do DF de “grande amigo (...) e futuro senador”.

Outros políticos também estiveram lá a convite de empresas: o ministro Sílvio Costa Filho (Portos e Aeroportos) foi ao evento a convite da Red Bull, por exemplo.

Ibaneis Rocha com o senador Ciro Nogueira (PP-PI) Foto: Instagram via @cironogueira

Embora tenha nascido em Brasília, Ibaneis é de família piauiense, do estado de Nogueira. Em 2026, Ibaneis termina seu segundo mandato como governador do DF. Concorrer ao Senado é uma das possibilidades para o político emedebista. Ele estava na área VIP do BRB acompanhado da primeira-dama, Mayara Rocha.

Além do governador e da primeira-dama, também estiveram no evento os deputados distritais Robério Negreiros (PSD) e Eduardo Pedrosa (União Brasil). O presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico do Distrito Federal (Codese), Leonardo Ávila, também esteve no evento. O Estadão questionou o banco sobre quais outras pessoas estiveram na atividade, mas o banco não respondeu a respeito.

O bancário do BRB e diretor do Sindicato dos Bancários de Brasília Daniel de Oliveira fez uma representação ao Tribunal de Contas do Distrito Federal (TC-DF) para que apure possíveis irregularidades na aquisição dos ingressos. Ele pede que o banco explicite quais critérios foram usados para distribuir as entradas; e se houve distribuição dos ingressos a agentes públicos, o que poderia configurar “uso indevido de recursos públicos em benefício próprio”.

“A relevância e a gravidade dos fatos expostos justificam a presente denúncia, visto que o montante empregado e o possível beneficiamento de figuras públicas sugerem má gestão e falta de transparência na aplicação de recursos do BRB”, escreveu ele na representação.

BRB: ações ajudam na expansão nacional do banco

Ao Estadão, o BRB disse que “ações de relacionamento” como a compra dos ingressos para a área VIP seguem a prática de outras instituições financeiras e ajudam na “expansão nacional” do banco. A instituição está “presente em 95% de todo o território nacional. Em 2019, o BRB tinha pouco mais de 680 mil clientes e presença regional. Hoje, são quase 8 milhões de clientes, R$ 53 bilhões em ativos totais, presença em vários segmentos e um banco moderno, completo e inovador”.