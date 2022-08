Band faz debate entre candidatos a governador; confira regras

A Band realiza neste domingo, 7, às 21h, um debate com os principais candidatos ao governo de São Paulo. Vão comparecer Fernando Haddad (PT), Tarcísio de Freitas (Republicanos), Rodrigo Garcia (PSDB), Vinícius Poit (Novo) e Elvis Cezar (PDT). A mediação será feita pelo jornalista Rodolfo Schneider.

Os candidatos vão discutir suas propostas ao longo de três blocos de perguntas e respostas. A transmissão será feita pelo canal da Band e pelas rádios Bandews e BandNews FM, bem como no Bandplay, Youtube, Facebook e Twitter. Confira as principais regras do debate.

Primeiro bloco

Cada candidato vai responder a uma pergunta programática escolhida pela produção da Band. Responderão às perguntas os candidatos dispostos da esquerda para a direita, conforme sorteio prévio.

Cada pergunta deverá ser feita em até um minuto. Os candidatos terão quatro minutos para responder, considerando-se o tempo da resposta e da tréplica. O candidato que estiver perguntando fará, então, uma réplica de até um minuto. Segue-se a tréplica, com o tempo restante do candidato que foi indagado.

Segundo bloco

Esta será a vez dos candidatos responderem a perguntas de jornalistas do Grupo Bandeirantes. Os profissionais do grupo vão escolher quem vai responder e quem vai comentar a resposta. Todos respondem e todos comentam.

O jornalista fará uma pergunta de um minuto e o candidato responderá em até dois minutos. Segue-se um comentário de um minuto do jornalista e uma réplica, também de dois minutos, do candidato.

Terceiro bloco

Em ordem definida por sorteio, candidato pergunta para candidato. Todos perguntam e todos respondem. Os tempos de pergunta e resposta são os mesmos do primeiro bloco.

Considerações finais

Após os três blocos, cada candidato terá um minuto para as considerações finais, em ordem inversa ao início do debate.

Direito de resposta

Candidatos que acreditarem terem sido alvo de ofensa moral e pessoal, poderão solicitar um direito de resposta ao mediador. Ele então submeterá o pedido a um comitê formado por dois jornalistas e um advogado. A resposta será dada no mesmo bloco. Na hipótese de deferimento da solicitação, serão concedidos 45 segundos.

Outros Estados

Além de São Paulo, outros oito Estados e o Distrito Federal também terão debates com os candidatos aos governos locais. São eles: Amazonas, Bahia, Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul.