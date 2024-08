Bebeto Haddad (DC) registra candidatura a prefeito de SP e declara patrimônio de R$ 6 milhões

O candidato Bebeto Haddad (DC) registrou sua candidatura à Prefeitura de São Paulo e declarou patrimônio de R$ 6.930.000,00 à Justiça Eleitoral. Em 2010, quando se candidatou a deputado estadual por São Paulo pelo PRTB, o postulante havia declarado R$ 367.847,61.

O maior patrimônio de Haddad é um terreno em Campinas, interior de São Paulo, no valor de R$ 3.500.000,00. O candidato do Democracia Cristã também declarou ter outros dois terrenos, um em Jandira, região metropolitana da capital paulista, no valor de R$ 2.400.000,00 e outro em Ubatuba, no litoral norte, de R$ 600 mil.

Bebeto Haddad foi secretário municipal em São Paulo na gestão de Gilberto Kassab Foto: Nilton Fukuda/AE