8 de Janeiro: STF condena 15 bolsonaristas que recusaram acordo

A decisão foi tomada no plenário virtual. Nessa modalidade, os ministros registram os votos na plataforma online, sem debate presencial ou por videoconferência.

Segundo a denúncia oferecida pela PGR, os 15 réus participaram do acampamento montado no Quartel General do Exército, em Brasília, enquanto outro grupo se deslocou para a Praça dos Três Poderes e invadiu e depredou os prédios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do STF.

A PGR considera que, como os crimes têm origem em uma atuação coletiva (ação multitudinária), mesmo não tendo participado de todas as fases, os acusados dividem uma parte da responsabilidade. No caso desses réus, a denúncia abrangeu os crimes de associação criminosa e incitação ao crime, por estimularem as Forças Armadas a tomar o poder sob a alegação de fraude eleitoral e de exercício arbitrário dos poderes constituídos.

As defesas alegaram que as condutas dos réus não foram individualizadas e que não houve dolo, ou seja, intenção de cometer crimes.