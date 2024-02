Desde que o tema ganhou destaque, a comunidade de aposentados e pensionistas tem acompanhado de perto os desdobramentos jurídicos e políticos relacionados a essa questão. A ansiedade desses indivíduos é compreensível, uma vez que a aposentadoria é um período crucial na vida, no qual se espera tranquilidade financeira e segurança.

A Revisão da Vida Toda ganhou força, principalmente, pela constatação de que o cálculo da aposentadoria, como era feito anteriormente, muitas vezes não refletia de maneira precisa as contribuições ao longo da vida do segurado. Com a possibilidade de considerar todo o histórico contributivo do trabalhador, inclusive os salários anteriores a 1994, a revisão busca corrigir distorções e garantir um benefício mais condizente com a realidade do segurado. E mais, aqui trata-se de princípio previdenciário, pois para milhares de aposentados foi aplicada uma regra de transição mais desfavorável que a regra permanente.

No entanto, a esperança desses aposentados é acompanhada de um certo temor. Isso se deve à possibilidade de interferências políticas por parte do Executivo no desfecho desse processo. A independência do STF frente aos outros poderes é fundamental para que a Revisão da Vida Toda seja conduzida de forma justa e imparcial.

A independência do STF é um dos pilares da democracia brasileira. A Constituição Federal de 1988 conferiu ao Supremo a função de guardião da Constituição, cabendo-lhe a interpretação e a defesa dos princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito. Nesse sentido, é essencial que as decisões do STF sejam tomadas de forma autônoma, sem interferências externas que possam comprometer a sua imparcialidade. Tal receio se deu pela notícia de jantar entre os Ministros do STF e o Presidente da República, onde o foco da agenda seria a revisão dos aposentados.